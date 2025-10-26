從普發現金到數位券 央行新平台揭開台灣數位金融新時代

中央銀行持續推動中央銀行數位貨幣（CBDC）研究與實驗計畫，近期已完成CBDC試驗，並成功建置「數位金流平台」。該平台預計將於今年11月正式投入「普發現金」作業，未來也可支援金門縣政府推動的「感恩券」數位化發放，象徵我國數位金融基礎設施邁入新階段。

央行業務局局長謝鳳瑛表示，「數位金流平台」已於8月率先在「客家幣」應用場景中上線測試並運作順暢，11月起將擴大應用至全國性普發現金計畫，屆時將成為金流處理的核心平台。該平台主要負責跨行金流撥付與交易狀態紀錄，與數位發展部的「發放平台」分工明確：由「發放平台」負責資格彙整、身份審查及重複領取檢核，再將合格名單交由「數位金流平台」完成資金撥付。

謝鳳瑛說明，無論民眾選擇直接入帳、登記入帳、ATM領取等五種領取模式，最終資金均須透過「數位金流平台」完成跨行撥付、入帳或核銷，並同步登錄領取狀態。以登記入帳為例，民眾於網站輸入帳號後，系統會先由「發放平台」完成資格及重複領取檢查，再將結果回傳「金流平台」執行入帳，流程安全、即時且透明。

她指出，以往普發現金多屬一次性專案，常需重新開發系統與流程，不僅耗時亦造成資源重複投入。此次央行主導建立的「數位金流平台」具備模組化與可重複使用特性，未來除可支援現金普發、補助款項發放外，亦能應用於物資發放（如防疫口罩）、甚至地方政府推動的獎勵點數（如節能減碳獎勵），有助於全面提升公共金流處理效率與數位治理能量。

財金公司董事長林國良強調，「數位金流平台」由央行統籌規劃與監督，並委託財金公司建置與營運。研發過程中特別納入高併發與安全性需求，針對「2300萬人同時上線」情境進行容量與彈性擴充設計，確保在大規模發放時系統可穩定運作，保障民眾領取體驗。

林國良指出，金門縣政府計畫自2026年春節起，將原本發放的酒品改為紙本「感恩券」，並正評估透過財金公司的數位券平台進行數位化發行。屆時「感恩券」可望結合「數位金流平台」進行發放，提供民眾於地區商店消費、線上購物及旅台鄉親使用，更加便利且具數位應用潛力。

央行表示，建立「數位金流平台」是推動CBDC研究成果的重要階段性成果之一，不僅為政府推行普發現金、補助與數位券政策提供穩定高效的基礎設施，也為未來國家級數位貨幣體系的落實奠定關鍵基礎。