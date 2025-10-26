百貨周年慶 銀行強打權益切換卡 國泰世華、玉山等祭3%高額回饋

正值百貨公司周年慶檔期旺季，國銀三大發卡行力推「權益切換卡」，動輒3%的高額回饋涵蓋各大百貨，衝擊「百貨聯名卡」市場。

當今前五大發卡行中，國泰世華、玉山以及台新銀行全面整合數位金融與支付服務，銀行卡重心由過去多卡策略轉向「一卡整合」，促使信用卡市場權益切換卡強勢涵蓋各通路，其中國泰世華CUBE、玉山Unicard以及台新Richart卡針對百貨通路權益涵蓋各大連鎖百貨，且常態均有3%以上點數回饋，點數1點等於1元，可折抵帳單金額，相當於現金回饋。

銀行主管指出，銀行與百貨發行聯名卡，一是著眼龐大的會員機制，二是強勢通路加成。不過，當權益切換卡滲透各大百貨，逐漸侵蝕百貨聯名卡市場，民眾只需一張卡可到各連鎖百貨消費享高額回饋，甚至回饋率比該百貨的聯名卡還高，減低民眾辦聯名卡的誘因。不過，百貨聯名卡有停車優惠，為其優勢。

目前以首創權益切換卡的國泰世華集中資源推動CUBE一卡策略最徹底，四年來已累積超過600萬卡，成為國內發卡量最大的單一信用卡。國泰世華展望第4季進入百貨周年慶及電商消費旺季，預期購物將成為持卡人消費主力場景，「樂饗購」權益方案持續提供指定百貨回饋。

玉山、台新銀行路徑類似，現階段以銀行卡與聯名卡並重，切換卡為大眾客群銀行卡的主力，玉山董座黃男州說Unicard是玉山長期最重要的銀行卡，對該卡寄予厚望。

台新Richart現約300多萬卡、玉山Unicard超過140萬卡。整體而言，這三大發卡行透過切換卡串聯深化點數生態圈，整合信用卡、數位帳戶和App，持續提升客戶黏著度，讓信用卡從單純的支付工具轉化為金融與日常生活的核心連結。

此外，在超市及量販通路上，一般信用卡或切換卡少有回饋，聯名卡則有優勢，因應大潤發更名大全聯，台新大全聯信用卡上月上市，為集團唯一回饋福利點的信用卡，台新目標百萬卡規模，預估來自全聯與大全聯集團千萬會員量體，並以長期發展取代短期衝卡量策略。