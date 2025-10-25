擬出價近470億！玉山金併三商壽 壽險公會理事長：對投信有加分效果

玉山金控擬出價近470億元高價併購三商美邦人壽，外界多半以對玉山金近期內的每股盈餘、股利配發能力的影響著眼，不過，壽險公會理事長陳慧遊在接受本報訪問時，提出不一樣的觀察方向，他認為，玉山金旗下的保德信投信將因為金控併購三商壽，未來能發揮更多的綜效。

金管會主委彭金隆日前對外釋出透過亞資中心來打造「金融盾」的構想，希望透過金控旗下的投信與壽險之間的合作，讓投信在資產管理上有更多練兵的空間。陳慧遊指出，壽險業可運用資金多，也需要有的投資團隊來操盤，玉山金先前併保德信投信，接下來若合併三商壽，金控旗下的投信就可為壽險資金進行操盤，有更多發揮的空間，這也是併購效益。因此他強調，不能只看玉山金控要為三商壽增資的部分，必須一併檢視對中長期發展的幫助。

另有一位業界高層形容，玉山金控董事長黃男州此次展現三商美邦人壽勢在必得的決心，可說是對金管會主委彭金隆所推動的壽險業ICS（保險資本標準）接軌、會計制度改革等措施，投下「信任票」。

這位高層分析，壽險業數十年來深受匯率評價及避險成本所苦，而本身是保險學者出身的彭金隆親自主事來拆雷，同些改革措施日前也都明朗化，這些變數的釐清都有助於提升玉山金出價的信心。

陳慧遊也認為，由於新制度對於壽險業有利，也使對壽險業者有興趣的金控，更敢於投入壽險業的併購：「尤其是彭主委所提出的亞洲資產管理中心，壽險業與投信業可以發揮更多相輔相成的角色」。陳慧遊指出，雖然目前市場上想賣的壽險業者已經不多，但倘若法規制度有利於壽險業的經營，也有助於鼓勵壽險業發動併購。