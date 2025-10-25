快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

擬出價近470億！玉山金併三商壽 壽險公會理事長：對投信有加分效果

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊認為，玉山金旗下的保德信投信會因為金控併購三商壽後，未來能有更多的綜效發揮。圖/本報資料照片
壽險公會理事長陳慧遊認為，玉山金旗下的保德信投信會因為金控併購三商壽後，未來能有更多的綜效發揮。圖/本報資料照片

玉山金控擬出價近470億元高價併購三商美邦人壽，外界多半以對玉山金近期內的每股盈餘、股利配發能力的影響著眼，不過，壽險公會理事長陳慧遊在接受本報訪問時，提出不一樣的觀察方向，他認為，玉山金旗下的保德信投信將因為金控併購三商壽，未來能發揮更多的綜效。

金管會主委彭金隆日前對外釋出透過亞資中心來打造「金融盾」的構想，希望透過金控旗下的投信與壽險之間的合作，讓投信在資產管理上有更多練兵的空間。陳慧遊指出，壽險業可運用資金多，也需要有的投資團隊來操盤，玉山金先前併保德信投信，接下來若合併三商壽，金控旗下的投信就可為壽險資金進行操盤，有更多發揮的空間，這也是併購效益。因此他強調，不能只看玉山金控要為三商壽增資的部分，必須一併檢視對中長期發展的幫助。

另有一位業界高層形容，玉山金控董事長黃男州此次展現三商美邦人壽勢在必得的決心，可說是對金管會主委彭金隆所推動的壽險業ICS（保險資本標準）接軌、會計制度改革等措施，投下「信任票」。

這位高層分析，壽險業數十年來深受匯率評價及避險成本所苦，而本身是保險學者出身的彭金隆親自主事來拆雷，同些改革措施日前也都明朗化，這些變數的釐清都有助於提升玉山金出價的信心。

陳慧遊也認為，由於新制度對於壽險業有利，也使對壽險業者有興趣的金控，更敢於投入壽險業的併購：「尤其是彭主委所提出的亞洲資產管理中心，壽險業與投信業可以發揮更多相輔相成的角色」。陳慧遊指出，雖然目前市場上想賣的壽險業者已經不多，但倘若法規制度有利於壽險業的經營，也有助於鼓勵壽險業發動併購。

玉山金控 三商美邦人壽 三商壽 壽險業 併購

延伸閱讀

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

獨家／幾百檔ETF掛牌 為何金管會主委彭金隆只出席這場？原因曝光

相關新聞

擬出價近470億！玉山金併三商壽 壽險公會理事長：對投信有加分效果

玉山金控擬出價近470億元高價併購三商美邦人壽，外界多半以對玉山金近期內的每股盈餘、股利配發能力的影響著眼，不過，壽險公...

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

三商美邦人壽招親，中信金埪、玉山金控「雙龍搶珠」的結果在24日明朗，玉山金以每股8.2元的出價，總價大約470億元勝出，而原本出每股7.6元的中信金無意追價。雖然包括雙方簽約、雙雙召開董事會通過等程序，估計還得再等上約1個月，11月下旬才會對外正式宣布這樁併購案，但幾乎已可提前宣布全案已成定局。對三商壽大股東而言，可說「以最高的聘金，嫁給最愛。」

時隔24年新台幣鈔券啟動改版 可能亮點與設計一次看

時隔24年，新台幣鈔券終於要「換新裝」，引發社會高度關注，也期待改版後的新台幣鈔券，既美觀又能彰顯台灣特色。中央銀行對於...

搶標央行「吉祥號碼」鈔券 收藏當投資小心變套牢

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，流通鈔券除了供民眾交易使用，每年央行還會委託台灣銀行舉辦兩次「特殊號碼鈔券」拍賣，通常分別在5月與10月登場。這項活動自2012年開辦以來，原本只是推廣貨幣文化的公益計畫，但隨著「吉祥號碼」屢屢拍出高價，逐漸成為收藏界矚目的焦點，也吸引不少投資人關注。

467億！玉山金娶到三商壽 將採全數換股模式進行

三商美邦人壽出售案在周四（23日）由玉山金控、中信金控出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8...

金管會納管租賃業 短空長多

揮別去年租賃市場整體業績衰退的窘境，租賃公會統計上半年租賃承作契約達3,577億元，較去年同期成長2.2%，顯示整體租賃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。