中鼎工程「twA/twA-1」評等獲確認 展望「負向」財務緩衝空間有壓

中華信評近日確認中鼎工程股份有限公司以及其核心子公司崑鼎綠能環保股份有限公司的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」。同時，解除「信用觀察負向」狀態。此次評等確認行動反映中華信評認為，中鼎工程應可維持有所提升的現金流量產生能力，以減輕其未能及時收回Grapevine Energy Holdings, LLC（GEH）的大額應收帳款影響。

中華信評於4月22日將前述公司的評等置入「信用觀察負向」狀態。中鼎工程「負向」的評等展望係反映：該公司的財務緩衝空間降低，將使其難以吸收與CVRF專案相關的應收帳款額外減損、較高的資本支出，以及營運資金波動。

此次評等確認行動反映：中華信評認為，中鼎工程應可維持有所提升的現金流量產生能力，以減輕其未能及時收回GEH的大額應收帳款所帶來的影響。中華信評認為，GEH先前的違約以及中鼎工程無法迅速收回應收帳款的情況不會對中鼎工程整體的業務運作或是其獲取新專案的能力帶來重大影響。這點由該集團在揭露GEH對Central Valley Renewable Fuels, LLC.（CVRF）專案違約後，仍能於近期持續獲得大型專案獲得印證。

截至6月30日，中鼎工程帳上對CVRF的應收帳款金額約為新台幣170億元。CVRF母公司GEH的重組計畫於2025年8月11日生效。依據重組協議，GEH將透過CVRF專案產生的現金流量與獲利，分年清償積欠中鼎工程的應收帳款。不過該專案重整後在營運初期可產生的現金流量較為有限，中鼎工程預期可能在2028年之後可收到CVRF的還款。

中華信評認為，未來一至二年中鼎工程應可產生更強勁的EBITDA，並降低槓桿比，預計2026年至2027年，該公司的借款對EBITDA比將從2025年的約3.6倍降至略低於3.0倍的水準。

不過，中華信評指出，由於GEH應收帳款回收存在較高不確定性，且海外專案的執行風險較高，中鼎工程的財務緩衝空間仍將面臨考驗。

儘管CVRF專案已於8月開始正式營運，日產生質柴油達到8,500至9,000桶，但由於該專案的現金流量產生能力尚待觀察，前述專案營收帳款的回收仍存在較高不確定性。此外，在中鼎工程於今年8月為協助CVRF專案的營運額外投入7,500萬美元後，該專案是否需要更多資金以維持營運仍具不確定性。額外的現金流出恐導致中鼎工程的借款增加，減損損失認列亦會削弱其EBITDA產生能力，進而對其借款對EBITDA比造成壓力。