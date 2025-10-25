時隔24年新台幣鈔券啟動改版 可能亮點與設計一次看

時隔24年，新台幣鈔券終於要「換新裝」，引發社會高度關注，也期待改版後的新台幣鈔券，既美觀又能彰顯台灣特色。中央銀行對於新台幣鈔券改版有何規劃，民眾有無機會表達意見，換上新裝的新台幣鈔券，亮點與設計一次看。

央行本週宣布一項攸關全民的重磅訊息，新台幣鈔券時隔24年，終於要改版了。

現行流通的新台幣鈔券共有5種面額，分別是壹佰圓券、貳佰圓券、伍佰圓券、壹仟圓券、貳仟圓券，主題圖案包含國父像、蔣公像、少棒運動、教育（小學生上課）、玉山、大霸尖山、碟型天線、櫻花鉤吻鮭等。

央行總裁楊金龍23日於立法院證實，5種面額鈔券都會改版，首張新版鈔券應於主題擇定後2年半發行。至於硬幣，因為價值低、數量多，改版不具效益，不考慮改版。

為何新台幣鈔券要改版？

主要國家鈔券改版原因多是為了加強防偽，台灣現行鈔券已經使用24年，有必要適時升級防偽功能。

雖然新台幣鈔券偽鈔率極低，但科技進步非常快，央行認為要未雨綢繆。新版新台幣鈔券將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的先進安全防偽特徵。

央行彙整主要國家鈔券改版時間，多落在11年至24年之間，台灣現行鈔券已使用24年。楊金龍直言，相對主要國家，台灣步調明顯比較慢。

200元、2000元鈔券較少用，還打算繼續發行嗎？

根據央行統計，新台幣鈔券流通率最低的是200元，2000元流通率「還好」。

楊金龍說明，各國2開頭的紙鈔流通率都不高，主要是搭配使用；2000元鈔券個人用的不多，機構、公司行號比較多。

考量各種使用需求，依央行目前規劃，5種面額鈔券，也就是包含200元、2000元，都會改版。

為什麼硬幣不跟著改版？

央行認為，基於兩大原因，硬幣改版不具效益。

第一，若陸續回收現行流通幣，以新版硬幣取代，將花費高額成本及社會資源，並消耗大量能源、增加碳排放，不利環保。

第二，硬幣價值低，主要用於找零，隨電子支付日益普及，需求應會逐漸減少。

新台幣鈔券改版很昂貴，有可能高達新台幣500億嗎？

前央行總裁彭淮南曾說過，新台幣改版要花費500億元，如今央行啟動新台幣鈔券改版作業，經費引發關注。

央行總裁楊金龍23日於立法院說明新台幣改版花費，他解釋，先前500億元的金額，指的是新台幣券幣全部改版，包含硬幣，當時光銅板改版成本就超過400億元。

至於這次新台幣鈔券改版的花費，因涉及鈔票張數，目前難精確估算。央行官員解釋，新台幣鈔券在外流通張數逾50億張，但新版鈔券估計117年才發行，在這期間，因電子支付逐漸改變民眾習慣的支付方式，鈔票流通張數會慢慢下降，現在較難精準估算張數。

央行指出，現行流通券發行約24年，一旦改版須重新設計、製版，改採最先進的安全防偽技術，以及使用更符合永續理念的基材、油墨、溶劑，此外，生產流程也要配合調整。新版鈔券平均單價預估較現行流通鈔券平均單價3.5元，高出1.5元。

央行預計117年開始編列預算，逐年汰換；規劃1年汰換7億至10億張，以單張成本5元來看，1年約花費50億元。

由於相關作業流程、討論都需要時間，央行預計首張新版鈔券會在主題擇定後2年半發行，其餘面額陸續推出，在這期間，新、舊版鈔券將比照國際作法並行流通數年。

楊金龍也說，物價持續上漲，現在不改版，未來成本會更高，「現在時點是剛剛好」。

另外，新台幣鈔券改版，ATM、停車場機台等各種設備可能需要做出因應調整。央行估算，社會成本約16億元。

央行啟動新台幣改版，後續作業程序是什麼？

央行改版主要作業程序包括成立諮詢委員會、辦理公民參與、設計鈔券圖案、採購新版鈔紙、製版與打樣、正式量產與累積庫存、調校設備及全民宣導等。

接下來會先成立諮詢委員會，並於主題擇定過程納入公民參與機制，凝聚社會共識。

新台幣鈔券主題諮詢委員會有什麼任務，如何組成？

委員會預計由11至15位成員組成，由央行副總裁擔任召集人，其餘委員由央行遴選各領域傑出人士及代表，與央行代表共同擔任。

諮詢委員會是為臨時性任務所設立，主要目標是以公開透明的方式，建議新版新台幣鈔券主題及公民參與方式，並提交相關建議供央行參酌，一旦階段性任務完成後就會解散。

央行官員說明，諮詢委員會成員需要來自各領域的專業人士，可能涵蓋藝術、建築、文化、植物甚至生態等，因為新台幣鈔券主題涉獵相當廣。

舉例來說，現在壹仟元鈔券圖案為「塔塔加薊」，若植物圖樣登上新台幣鈔券，就需要有植物專家確認圖樣是否正確。

央行並指出，鈔券改版過程中納入公民參與機制，已成為國際趨勢，未來新版鈔券的主題擇定過程中，將透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，並建立公民參與機制，以提升民眾認同感。

至於公民參與會採何種方式，央行表示，網路調查、書面問卷都有可能，由諮詢委員會委員決定。

央行宣布新台幣鈔券改版，立委態度如何？

央行宣布新台幣鈔券啟動改版，引發朝野立委關切，紛紛在財政委員會上表達意見。

民進黨立委吳秉叡、李坤城均建議，時代不同，希望新版新台幣鈔券不要再以政治人物為主題，應該以其他主題彰顯台灣價值。

國民黨立委賴士葆則質疑，央行此次改版，是為了配合執政黨轉型正義的理念，有政治考量。楊金龍對此回應，國會殿堂不打誑語，改版無關政治考量。

另外，也有多位委員關切200元、2000元鈔券流通率低，是否有繼續發行的必要。