併購三商美邦人壽 傳玉山金控每股出價8.2元勝出

金融圈併購風再起，本周最受市場關注的，莫過於三商美邦人壽招親吸引玉山金、中信金「雙龍搶珠」，就在雙方都出價後，知情人士指出，玉山金控每股出價約八點二元，領先中信金每股七點六元的出價，取得優先議約權。據了解，中信金無意追價，玉山金可望成為三商壽的新東家。三商壽對於傳言低調以對，發言管道昨日「全數關機」，內部高層也三緘其口，不願透露細節。

據了解，接到玉山金、中信金兩家的「聘書」後，三商壽高層昨晚密集研商。業內人士表示，此價格出乎意料，三商壽沒理由不接受，最關鍵的是，玉山金沒有壽險團隊，因此三商壽員工可望全數留任。

首階段須付現金百億

知情人士指出，中信金每股出價約七點六元，接近三商壽能接受的底價。此次玉山金併購三商壽，由玉山金董事長黃男州親手操盤，若以三商壽周四收盤價六點七二元來觀察，玉山金對三商壽的出價，溢價已高達百分之廿二，展現勢在必得的決心。

業界人士透露，三商壽最早接觸、洽談併購的對象也是玉山金，雙方早有合作往來，只是三商壽後來希望併購價格更好，才找大摩以「招親」的方式，希望抬高賣價。

玉山金併三商壽，也將依照該併購價格，先以公開收購方式買下三商投控，取得具控制性主導權，若大股東陳家、翁家股權要賣、也會全收，之後就會用百分之百換股方式來合併三商壽成為玉山金旗下公司。

不過，金管會的公開收購規定已很明確：「前百分之廿五必須要用現金」。因此，玉山金第一階段收購必須以現金支付取得約三成持股，大約得出一百億元，其他股份才能用股票方式公開收購。而在接軌ＩＣＳ（保險資本標準）新制之前，與此案相關的財顧估算，三商壽補足資金缺口的增資將近四百億元，玉山金也將為此備妥銀彈來增資。

國泰金明年重啟併購

三商壽招親案大致底定，對於玉山金併購三商美邦人壽案，國泰金控總經理李長庚表示：「祝福。」

李長庚表示，過去兩年，國泰金在併購議題上相對低調，「很多法人也在問我。」主要是因應會計與資本新制的轉換期，必須先確保國壽的穩健。國泰金整體資產有三分之二集中於壽險業務，這兩年已利用多種方式為國壽增資上千億元，以強化資本結構。

隨著明年一月IFRS 17與ＩＣＳ制度正式接軌，李長庚表示，國泰金也將重新啟動併購，並已著手評估潛在標的。他指出，資產管理將是未來併購的重心之一，且不僅限於台灣市場，也會積極尋找亞洲其他國家的併購與合作機會。