467億！玉山金娶到三商壽 將採全數換股模式進行

三商美邦人壽出售案在周四（23日）由玉山金控（2884）、中信金控出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8元，成功拿下三商壽。此價格較三商壽23日收盤價6.72元溢價22%，高於市場預期，展現玉山金勢在必得的決心。

知情人士表示，該案以全數換股方式進行，以三商壽資本額569.9億元計算，合計出售價值高達467億元，而8.2元較23日收盤價6.72元，溢價22%，也比三商壽透露的出售底價7.5元以上，高出5%，更比三商壽第3季每股淨值5.6元溢價46%。

玉山金併購三商壽關鍵數字

以玉山金23日收盤價32.65元計算，相當於以1股三商壽換0.251股玉山金，若以玉山金股本1,617.4億元來看，股權稀釋達8%。

至於競爭對手中信金控，則傳出最高出價至每股7.7到7.8元，即不願再加價，最後退出戰局。

玉山金控在併購三商美邦人壽後，資產規模將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名將躍進，旗下子公司已有銀行、證券、創投、投信之外，將增加壽險，版圖更加完整。

昨天玉山金、三商美邦人壽、中信金對此都不予評論。這次交易案，仍待玉山金與三商美邦人壽董事會通過後才會對外宣布，並在雙方股東會通過後才能拍板。

知情人士透露，玉山金控董事長黃男州展現玉山金控補足壽險版圖的強大企圖心，加上金管會對於壽險業接軌壽險業新一代清償能力（ICS），給予過渡措施，都讓業者認為，此時是布局好時機。

金融業人士表示，玉山金出手購買三商美邦人壽，因為三商壽原本大股東翁家及陳家已不打算繼續經營，未來玉山金將分階段併入三商壽，目標是讓三商壽成為旗下100%持股子公司，且主導權仍在玉山金手中，這也與玉山金控近期一連串的合併案，包括先前併入保德信投信，理念一致。由於玉山金沒有壽險團隊，因此三商壽員工可望全數留任，

三商壽出售案幾乎篤定由玉山金拿下，未來玉山將開啟壽險版圖，也宣告在金控2.0時代再下一城。這已是玉山金與中信金雙方今年二度雙龍搶親，前次併購保德信投信，當時玉山出價較低但仍勝出。