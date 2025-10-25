壽險併購潮 還沒結束

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國內壽險業併購案再添一樁，三商美邦人壽可望由玉山金控（2882）接手。金融業者分析將掀國內壽險業併購潮，首先是壽險業帶動的乘數效果佳，特別是壽險業每年資產增加快速，對於金控總資產提升，效果較銀行佳，二則是「銀行加壽險」的雙主軸經營模式，可以推動金控母公司加速成長。

一位金融業大老表示，壽險業每年的資產增加快速，是銀行業所不能及，加上明年TW-ICS（新一代清償能力制度）上路，讓壽險評價與資本結構更趨明確，中型金控或純銀行金控紛紛評估併購壽險公司的可能性，「未來類似的併購案恐還會一波接著一波出現」。

另外，「銀行加壽險」的雙主軸經營模式是高度互補、可加速成長的經營策略，銀行端可以藉由壽險業務拓展客群、強化交叉銷售；壽險端則能運用銀行資源進行保單銷售等，雙方互惠互利。

壽險業 玉山金控 併購

延伸閱讀

國泰金有併購規劃？李長庚：先讓旗艦公司過關

李長庚：明年1月 國泰金將重返併購市場

金控2.0再下一城 玉山金拿下三商壽 股本膨脹約9%

三商壽招親成功 發言體系三緘其口

相關新聞

467億！玉山金娶到三商壽 將採全數換股模式進行

三商美邦人壽出售案在周四（23日）由玉山金控、中信金控出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8...

玉山金併三商壽…面臨五大挑戰 對未來股價形成壓力

玉山金控以每股8.2元的價格，換股取得三商美邦人壽，補齊了銀行、證券、壽險三大版圖，不過因為三商壽RBC（資本適足率）不...

金管會納管租賃業 短空長多

揮別去年租賃市場整體業績衰退的窘境，租賃公會統計上半年租賃承作契約達3,577億元，較去年同期成長2.2%，顯示整體租賃...

私募股權二級市場火熱 今年成交量衝2,000億美元

今年來私募股權二級市場成交量頻頻刷新歷史紀錄，全年有望突破2,000億美元大關。法人指出，成長動能來自供給增加及高資產客...

三商美邦人壽出售 聘金太高…中信金退出戰局

三商美邦人壽出售，傳出由玉山金控以每股8.2元，相當於467億元代價取得，外界不免好奇，為何另一個潛在買主中信金控，在最...

壽險併購潮 還沒結束

國內壽險業併購案再添一樁，三商美邦人壽可望由玉山金控接手。金融業者分析將掀國內壽險業併購潮，首先是壽險業帶動的乘數效果佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。