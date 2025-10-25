壽險併購潮 還沒結束

國內壽險業併購案再添一樁，三商美邦人壽可望由玉山金控（2882）接手。金融業者分析將掀國內壽險業併購潮，首先是壽險業帶動的乘數效果佳，特別是壽險業每年資產增加快速，對於金控總資產提升，效果較銀行佳，二則是「銀行加壽險」的雙主軸經營模式，可以推動金控母公司加速成長。

一位金融業大老表示，壽險業每年的資產增加快速，是銀行業所不能及，加上明年TW-ICS（新一代清償能力制度）上路，讓壽險評價與資本結構更趨明確，中型金控或純銀行金控紛紛評估併購壽險公司的可能性，「未來類似的併購案恐還會一波接著一波出現」。

另外，「銀行加壽險」的雙主軸經營模式是高度互補、可加速成長的經營策略，銀行端可以藉由壽險業務拓展客群、強化交叉銷售；壽險端則能運用銀行資源進行保單銷售等，雙方互惠互利。