三商美邦人壽出售 聘金太高…中信金退出戰局

三商美邦人壽出售，傳出由玉山金控（2882）以每股8.2元，相當於467億元代價取得，外界不免好奇，為何另一個潛在買主中信金控，在最後關頭卻不願追價，退出戰局？知情人士認為，關鍵在於「聘金」太高。

據了解，從一開始三商壽的財顧摩根士丹利廣發英雄帖，希望號召各路英雄好漢「比武招親」，中信金可以說一路參與，不過在金管會上周公布最新調整的TW-ICS（新一代清償能力制度），對於RBC（資本適足率）在及格邊緣或是不及格的壽險公司，更為嚴格，特別是金管會要求三商壽必須在接軌前要達到RBC 200%的及格水準，才會給予過渡優惠。

尤其保險局長王麗惠更是直接表達要求三商壽提出增資承諾，這對未來三商壽的買主而言，是沉重負擔，市場預估這項缺口將高達350億元至400億元，也就是在還沒併購完成前，買家就必須先付出一筆高昂的「聘金」，是中信金不願意再追價的主因。

知情人士透露，除了接軌前的增資，三商壽在接軌後的15年過渡期間，若要一直維持ICS在125%以上，讓業務不致綁手綁腳，業界推估還要增資1,800億元至2,000億元，這使得中信金不願意在三商壽期待的每股7.5元以上，再增高成本。