併購明年再說 國泰金總座李長庚：先拚壽險接軌ICS新制

今年金融圈併購消息頻傳，引發外界關注國泰金是否也有併購計畫。國泰金控（2882）總經理李長庚昨（24）日於高雄駁二特區「氣候行動博覽會」受訪指出，現階段國泰金的首要任務確保占架構比達三分之二的壽險子公司資本結構穩健，以順利接軌明年1月上路的保險新制ICS，過關後再探尋新機會。

繼永豐金控宣布併購京城銀行、玉山金收購保德信投信後，市場再傳玉山金與中信金出價買三商美邦人壽，針對併購議題，李長庚表示，過去這幾年國泰金的整體架構大約有三分之二集中在壽險事業，而明年1月1日就要正式接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），坦白說，這段期間國泰金的首要任務，就是確保壽險資本結構的穩健，因此這幾年「我們把很多資源投入在支持壽險子公司的資本強度上」。

李長庚談話重點

因應壽險子公司接軌新制，資本強度與過去的RBC（資本適足率）計算方式更為嚴格，李長庚說，國泰金就會傾向把一些「需要花大錢的事」往後延，因為必須先讓旗艦公司能夠順利過ICS的門檻。當壽險的資本結構穩定下來、能夠「順利過關」之後，各項規範更明朗之後，才會開始重新檢視集團的財務架構，評估整體資金配置和未來成長的方向，思考整個集團的財務需求，看有哪些新的機會點，屆時會比較積極地調整資金運用及財務策略，也會重新檢視市場上潛在併購機會或可以加入的新市場。

集團版圖布局方面，李長庚表示，並不會只侷限在台灣或國泰金既有的框架內，而「併購也不是唯一手段」，會持續關注亞洲甚至更廣泛市場的發展與可能的合作對象。不過，第一步仍是要把壽險、投信等核心子公司之間的資金與人才資源整合起來，將資產管理打造成國泰金的第三成長引擎。

李長庚認為，若整併集團資源「只是把錢移來移去，而沒有真正產生綜效，那反而是浪費，還會增加成本與稅負」，國泰金要做的是建立一個能真正管理國內外資產的平台，讓資本運用更有效率，當這個基礎完成後，未來才有條件去尋找更具戰略意義的投資或併購機會。