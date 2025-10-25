玉山金併三商壽…面臨五大挑戰 對未來股價形成壓力

玉山金控（2882）以每股8.2元的價格，換股取得三商美邦人壽，補齊了銀行、證券、壽險三大版圖，不過因為三商壽RBC（資本適足率）不足及接軌議題，未來將面臨獲利、配息、增資等五大挑戰，對未來股價也形成壓力。

玉山金併購三商壽五大挑戰、玉山金與三商壽小檔

首先，先不論這次換股價格的高低，玉山金透過換股方式併入三商壽，將面臨股本膨脹，對於獲利稀釋達8%，恐怕會影響玉金山未來的獲利表現。

第二、增資壓力，由於三商壽的RBC（資本適足率）不足，已被金管會要求，年底前必須達到RBC 200%的及格線，才能接軌，以三商壽最近一期RBC 154%來看，業界推估增資金額至少350億至400億元。

而玉山金接手三商壽後，為三商壽增資責無旁貸，這使得前九月稅後純益262億元的玉山金，必須提高資金調度能力，運用各種方式，先協助三商壽完成增資，以取得未來15年過渡的入場券。

第三、則是廣大股民及存股族最關心的股利配發，由於玉山金在接手三商壽後，馬上面臨股本膨脹、獲利遭稀釋，加上獲利可能要支應增資要求，未來玉山金的配息能力，將面臨挑戰，是否還是股民心中的「存股」標的，也是市場觀察重點。

第四，則是接軌壓力，若玉山金順利幫助三商壽在今年底前增資完成，並達成RBC 200%的及格標準，順利取得接軌後過渡15年的入場券，但若三商壽要維持ICS 125%或是更高水準，使得業務不致受限，未來每年仍有增資壓力，目前市場推估至少要1,800億元至2,000億元；換言之，未來玉山金為了讓三商壽維持ICS不墜，年年都必須達到當年度的增資要求，才不會被取消過渡優惠，壓力仍相當沉重。

第五，則是壽險團隊的欠缺，三商壽在出售予玉山金後，原經營高層預料將落袋為安，退出經營，而過去玉山金未曾有壽險公司及相關經營人才，短時間內，將有領導人才缺口，積極尋找壽險領導人，為當務之急。

今年初，玉山金董座黃男州率先喊出進入金控2.0時代，他深感近年金融業併購案增加，台新金與新光金的「金金併」出現後，使金控競爭更加激烈。