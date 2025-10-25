私募股權二級市場火熱 今年成交量衝2,000億美元

今年來私募股權二級市場成交量頻頻刷新歷史紀錄，全年有望突破2,000億美元大關。法人指出，成長動能來自供給增加及高資產客戶推升需求等兩大力量；展望未來，因流動性需求、結構創新與多元資本將推動二級市場持續成長。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，二級私募股權市場不僅提供流動性，還幫助投資人調節投資組合、降低風險，並為買方創造新的投資機會。

羅尤美指出，由於二級私募股權市場主要聚焦已成立四至六年的私募股權，可望在投資後以更短的時間獲得分紅，加上按發起人、地區、行業、公司數量和初始投資年份等分散投資，進一步降低波動，因此近年來受到機構投資者與家族辦公室的青睞。

Jefferies統計，今年上半年全球私募股權二級市場成交量達1,030億美元，創歷史新高，較去年同期成長51%。PJT Partners估算，今年第3季交易量可望再增600億美元，使今年前九個月總交易量達1,650億美元，預計全年將突破2,100億美元。

法人分析，這波增長主要是受兩大因素推動。一是私人企業IPO減少、併購退出不順暢，促使二級市場供給增加；二是二級資本基金架構多元化，吸引更多高資產客戶參與，帶動需求提升。

Jefferies預測，隨著買方群體擴大、創新流動性解決方案普及和價格競爭，今年下半年的10億美元以上大型交易數量將進一步增加，常青型零售資本與傳統二級市場募資也將擴大，為多元交易提供充足流動性。

Jefferies指出，總體經濟展望積極，加上私募資本策略擴張，將使今年成為二級市場的里程碑之年。

投資人與基金經理人可藉由二級市場重新思考、排序與配置資產，提升流動性與回報潛力。

Lexington Partners 總裁沃倫（Wilson Warren）指出，過去30年來二級市場成長速度遠超預期，規模已是早期的數十倍。