私募股權二級市場火熱 今年成交量衝2,000億美元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

今年來私募股權二級市場成交量頻頻刷新歷史紀錄，全年有望突破2,000億美元大關。法人指出，成長動能來自供給增加及高資產客戶推升需求等兩大力量；展望未來，因流動性需求、結構創新與多元資本將推動二級市場持續成長。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，二級私募股權市場不僅提供流動性，還幫助投資人調節投資組合、降低風險，並為買方創造新的投資機會。

羅尤美指出，由於二級私募股權市場主要聚焦已成立四至六年的私募股權，可望在投資後以更短的時間獲得分紅，加上按發起人、地區、行業、公司數量和初始投資年份等分散投資，進一步降低波動，因此近年來受到機構投資者與家族辦公室的青睞。

Jefferies統計，今年上半年全球私募股權二級市場成交量達1,030億美元，創歷史新高，較去年同期成長51%。PJT Partners估算，今年第3季交易量可望再增600億美元，使今年前九個月總交易量達1,650億美元，預計全年將突破2,100億美元。

法人分析，這波增長主要是受兩大因素推動。一是私人企業IPO減少、併購退出不順暢，促使二級市場供給增加；二是二級資本基金架構多元化，吸引更多高資產客戶參與，帶動需求提升。

Jefferies預測，隨著買方群體擴大、創新流動性解決方案普及和價格競爭，今年下半年的10億美元以上大型交易數量將進一步增加，常青型零售資本與傳統二級市場募資也將擴大，為多元交易提供充足流動性。

Jefferies指出，總體經濟展望積極，加上私募資本策略擴張，將使今年成為二級市場的里程碑之年。

投資人與基金經理人可藉由二級市場重新思考、排序與配置資產，提升流動性與回報潛力。

Lexington Partners 總裁沃倫（Wilson Warren）指出，過去30年來二級市場成長速度遠超預期，規模已是早期的數十倍。

資產 客戶 投資人

延伸閱讀

市場憂私募信貸問題衝擊地區性銀行 美股多收黑

星展銀、渣打搶高資產客戶

安格參與欣普羅私募現增

健亞私募引進策略夥伴 三大計畫加速產品進入國際市場

相關新聞

467億！玉山金娶到三商壽 將採全數換股模式進行

三商美邦人壽出售案在周四（23日）由玉山金控、中信金控出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8...

玉山金併三商壽…面臨五大挑戰 對未來股價形成壓力

玉山金控以每股8.2元的價格，換股取得三商美邦人壽，補齊了銀行、證券、壽險三大版圖，不過因為三商壽RBC（資本適足率）不...

金管會納管租賃業 短空長多

揮別去年租賃市場整體業績衰退的窘境，租賃公會統計上半年租賃承作契約達3,577億元，較去年同期成長2.2%，顯示整體租賃...

私募股權二級市場火熱 今年成交量衝2,000億美元

今年來私募股權二級市場成交量頻頻刷新歷史紀錄，全年有望突破2,000億美元大關。法人指出，成長動能來自供給增加及高資產客...

三商美邦人壽出售 聘金太高…中信金退出戰局

三商美邦人壽出售，傳出由玉山金控以每股8.2元，相當於467億元代價取得，外界不免好奇，為何另一個潛在買主中信金控，在最...

壽險併購潮 還沒結束

國內壽險業併購案再添一樁，三商美邦人壽可望由玉山金控接手。金融業者分析將掀國內壽險業併購潮，首先是壽險業帶動的乘數效果佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。