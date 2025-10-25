金管會納管租賃業 短空長多

揮別去年租賃市場整體業績衰退的窘境，租賃公會統計上半年租賃承作契約達3,577億元，較去年同期成長2.2%，顯示整體租賃市場已止跌回穩。金管會今年9月中起將融資租賃公司納入金融消費者保護法管理，保障消費者權益。從業績表現來看，對租賃業來說是短空長多。

租賃公會表示，今年4月在台北市租賃公會發布自律規範後，各租賃業者加強徵審措施，承作中古車輛融資金額明顯下降，現在大概只剩下原本的四到五成左右，所以這類別承作量出現衰退。不過，資源會往其它類別走，從統計看來，有個別標的例如醫療設備的業績有所提昇。

去年因「山道猴子」不當融資租賃造成社會討論事件，除了租賃公會先行發布自律規範，金管會也公告從9月中起將租賃公司納入金融消費者保護法管理，包括中租-KY（5871）、裕融、和潤企業及日盛台駿共四家上市集團旗下共13家融資租賃公司在內，有違法將可處罰鍰。

針對先前對租賃公司的中古車融資及先買後付（BNPL）有多項質疑，台北市租賃公會今年4月公布二項自律公約並正式實施後，租賃業者嚴格控管，中古車融資金額及客訴件數大降。