國泰金共同主辦Taiwan COP5前進高雄 復育山海、倡自然與生物多樣性

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局，共同舉辦第5屆「2025臺灣氣候行動博覽會」（TAIWAN COP5） ，即日起連續3日（至10/26）於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫展出。今年展區聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方（Nature-based Solutions）守護大地、海洋、生態的行動實例，更舉辦3場「國泰永續沙龍」與民眾對話，並分享與自然共好的永續行動，同時設置多項沉浸式互動體驗，讓永續概念更貼近民眾生活。此外，博覽會最終日壓軸登場的「第6屆國泰氣候變遷青年論壇」，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過本次青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，邀請青年共同為在地氣候行動進行反思，並攜手在地藝術家共繪未來淨零藍圖。

國泰金控總經理李長庚親赴高雄參與開幕式時表示，從近期國內外的極端氣候與災害，可以看出，不論公、私部門在強化氣候減緩與調適的積極作為都已刻不容緩。國泰在追求自身轉型的同時，也扮演公私協力推手的角色，自2017年起連續9年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，邀集國際金融機構與企業領袖分享趨勢與實務，擴大企業界對淨零轉型的共識與行動力。而從2022年開始，國泰與ICDI合作，共同主辦「臺灣氣候行動博覽會」，今年來到第5屆，適逢《巴黎協定》生效10週年，雖然挑戰嚴峻，我們仍觀察到多國政府、企業持續展現積極作為。作為全球網絡的一份子，我們更應積極展現參與全球氣候治理的決心，讓世界看見我們的永續行動。

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3大主軸奠定的永續里程碑，並特別呈現國泰的氣候與自然行動實例，包括國泰與臺大實驗林合作，推動「淺山復育造林生物信用額度方法學」，為量化淺山復育效益的科學方法奠定基礎，也鼓勵更多投注於強化淺山的生態保育行動；第二，國泰與新生永續公司攜手建立減碳科學方法，成功協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，提升作物品質的同時，亦有效減緩溫室氣體，在轉型期間，國泰人壽也透過保證收購穩定茶農收益；第三，國泰人壽與國泰投信攜手中華鯨豚協會，致力海龜救援與復育，成功野放48隻海龜，存活率提升至50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍，以科學方法守護海洋生物。

除了靜態展覽，國泰展區亦在24、25兩日，舉辦3場「國泰永續沙龍」，分別由國泰投信參與海龜保育專案同仁，分享雙手參與生命復育的感動與美好；以及國泰人壽高雄在地同仁，分享愛家淨灘行動、守護海洋棲地；此外，也邀請臺灣領導未來協會（Lead for Taiwan）講師，與民眾探討AI驚人的能源消耗；最後，由國泰人壽分享「步步攻億走」 專案，累積大眾健走步數換算成善款，發揮ESG影響力，將個人健康行動擴展為社會永續價值。為了讓永續概念更貼近民眾，本次高雄展區首度規劃「海洋保衛戰」遊戲體驗，於過程中呈現海洋常見的廢棄物資訊，引導民眾將海洋保育知識轉化為行動，透過寓教於樂讓環保行動更有記憶點。此外，展區亦設置多項沉浸式互動體驗，以輕鬆、趣味方式，力邀參展民眾以行動表達個人的永續態度。

國泰長期致力青年培力，從2020年起連續6年舉辦「氣候變遷青年論壇」，今年再度於博覽會壓軸登場，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過本次青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，主辦國巴西邀請全球進行氣候行動的反思，而今年的青年論壇，正是這場全球倫理盤點的在地回應，邀請來自法律、藝術、教育、永續行動等領域的夥伴，與青年一起思辨、對話、創造；同時邀請與會的高中職與大專院校學生，從自身角色出發，反省人與自然的互動關係，激發青年思辨的同時，也盼能收攏年輕世代獨特、創新的氣候觀點，為永續行動注入嶄新動能。