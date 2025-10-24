美國運通拓展日常消費特約商店網絡 寶雅、iRent皆有專屬回饋
美國運通積極拓展在台的特約商店網絡，宣布將支付覆蓋擴展至自助租車服務商 、計程車預約服務 以及美妝生活用品商 寶雅，以提升卡會員日常消費便利性。
新日常生活特約商店活動包括，iRent限時租車禮遇，即日起至今年11月30日，美國運通卡會員於共享車平台App使用和泰Pay綁定美國運通卡完成取車後，即可獲得汽車60分鐘折抵券，可於當次租車使用，活動限量1500組。
寶雅POYA消費滿額贈，即日起至今年12月2日，美國運通卡會員於全台寶雅實體門市持卡單筆消費滿1800（含）以上，即可獲得寶雅會員點數3萬點，活動限量3600組。
另外還有yoxi乘車金回饋、肯德基KFC優惠以及Pizza Hut必勝客優惠等。
