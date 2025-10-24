美國運通拓展日常消費特約商店網絡 寶雅、iRent皆有專屬回饋

金管會大力推動亞洲資產管理中心計畫的執行，接下來最重要的其中一項政策，就是推動銀行進軍「家族辦公室」（以下簡稱家辦）業務。面對包括新加坡、香港等亞洲多個地區的家辦已提早起跑且已有一定規模，台灣身為「後起之秀」的競爭優勢的利基是什麼？

2025-10-24 13:30