台灣永續發展沒有隨川普倒退 李長庚揭氣候行動金融解方

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚親自蒞臨第5屆「2025台灣氣候行動博覽會」展區，體驗「海洋保衛戰」互動遊戲。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚親自蒞臨第5屆「2025台灣氣候行動博覽會」展區，體驗「海洋保衛戰」互動遊戲。圖／國泰金控提供

美國總統川普上任後，美國因政策轉向而減緩腳步，但國泰金控總經理李長庚認為，「這不代表整體都在後退」，歐洲和亞洲仍在持續推進，例如台灣在綠色債券發行規模是去年全年的2倍多，未來關鍵在於發展出「方法學」，並透過標準化、商品化，吸引更多國際資金參與氣候解方。

李長庚指出，歐洲與亞洲仍在持續推進永續投資與綠色債券發行，以台灣為例，今年永續相關債券發行規模約1400億元，綠色債券約1249億元，是去年全年的2倍多，而且今年還沒結束，顯示在投資端，台灣並沒有退場。

李長庚認為，美國的退潮應該只是暫時的，極端氣候的威脅讓全球都感受深刻，最終大家都會回來重視這件事。關鍵在於讓更多國家採用台灣發展出的方法學，並透過標準化、商品化，吸引更多國際資金參與，例如碳權如果能經過國際認證，就能降低投資人疑慮。

從金融的角度來看，碳權交易市場的發展勢必會涉及保險與避險的需求。例如，目前台灣雖已有碳權交易所，但在交易過程中仍可能面臨碳權認列或履約風險，其中就可能衍生出保險或避險的問題。

李長庚舉例說明，國際航空業已開始出現相關機制。國際航空組織對航空公司設定碳排放標準，若航空公司排放量超過標準，就有兩種解決方式：一是使用永續航空燃油，但成本非常高；二是透過抵減的方式中和碳排，例如購買碳權、投資碳捕捉與再利用等技術，以抵銷超出的碳排放量。

在這樣的制度下，國際保險公司也開始提供與碳權交易相關的保險商品，若未來能有更多這類交易結構與商品化機制出現，碳權信用額度、碳捕捉等資產就能彼此轉換、靈活配置，才有機會吸引更多資金與資本流入氣候解方領域，彌補資金缺口。

至於生成式AI掀起全球浪潮，伴隨而來的高耗能問題，李長庚表示，AI確實是「吃電怪獸」，但重點在於如何發展綠電、提升能源使用效率，並透過金融力量加速永續轉型，例如，國泰金從授信、融資、投資、保險多面向推動綠能轉型，支持太陽能與離岸風電等再生能源項目，而台灣供應鏈上游企業也普遍設定2030年要達到綠電目標，邁向國際步伐。

國泰金控 美國 川普 綠電 綠能

