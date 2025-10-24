快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

國壽共同主辦2025台灣氣候行動博覽會 高雄駁二特區登場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控於「2025台灣氣候行動博覽會」展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3大主軸奠定的永續里程碑，並呈現國泰金控的永續實例，倡議自然與生物多樣性議題，期待透過科學與實踐的結合，共同尋找淨零轉型解方。圖／國泰金提供
國泰金控於「2025台灣氣候行動博覽會」展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3大主軸奠定的永續里程碑，並呈現國泰金控的永續實例，倡議自然與生物多樣性議題，期待透過科學與實踐的結合，共同尋找淨零轉型解方。圖／國泰金提供

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局，共同舉辦第5屆「2025台灣氣候行動博覽會」（TAIWAN COP5），即日起連續3日（至10月26日）於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫展出。

今年展區聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方（Nature-based Solutions）守護大地、海洋、生態的行動實例，更舉辦3場「國泰永續沙龍」與民眾對話，並分享與自然共好的永續行動，同時設置多項沉浸式互動體驗，讓永續概念更貼近民眾生活。

此外，博覽會最終日壓軸登場的「第6屆國泰氣候變遷青年論壇」，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過本次青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，邀請青年共同為在地氣候行動進行反思，並攜手在地藝術家共繪未來淨零藍圖。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰追求自身轉型的同時，也扮演公私協力推手的角色，自2017年起連續9年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，邀集國際金融機構與企業領袖分享趨勢與實務，擴大企業界對淨零轉型的共識與行動力。

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」3大主軸奠定的永續里程碑，包括國泰與台大實驗林合作，推動「淺山復育造林生物信用額度方法學」，為量化淺山復育效益的科學方法奠定基礎；與新生永續公司攜手建立減碳科學方法，成功協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，在轉型期間，國壽也保證收購穩定茶農收益；國壽與國泰投信攜手中華鯨豚協會，致力海龜救援與復育，成功野放48隻海龜，存活率提升至50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍。

國泰展區今明兩日，將舉辦3場「國泰永續沙龍」，分別由國泰投信參與海龜保育專案同仁，分享雙手參與生命復育的感動與美好；以及國壽高雄在地同仁，分享愛家淨灘行動、守護海洋棲地；並由國壽分享「步步攻億走」專案，累積大眾健走步數換算成善款，發揮ESG影響力，將個人健康行動擴展為社會永續價值。

國泰金控 國壽

延伸閱讀

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

李長庚：明年1月 國泰金將重返併購市場

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

柯志恩宣布選市長 旗津首面看板宣示光復高雄、旗開得勝

相關新聞

李長庚：明年1月 國泰金將重返併購市場

三商壽招親案大致底定，預估玉山金將補足壽險版圖。國泰金控總經理李長庚今（24）日表示，隨著明年1月IFRS 17與ICS...

三商壽招親成功 發言體系三緘其口

市場傳出，玉山金控以每股8.2元成功擊退中信金，確定拿下三商美邦人壽的經營權。三商壽對此低調以對，多方聯繫其發言管道皆「...

國泰金有併購規劃？李長庚：先讓旗艦公司過關

今年金融圈併購消息頻傳，引發外界關注國泰金是否也有併購計畫。國泰金控總經理李長庚24日於高雄駁二藝術特區「氣候行動博覽會...

銀行業進軍家族辦公室 台灣成後起之秀有一大優勢

金管會大力推動亞洲資產管理中心計畫的執行，接下來最重要的其中一項政策，就是推動銀行進軍「家族辦公室」（以下簡稱家辦）業務。面對包括新加坡、香港等亞洲多個地區的家辦已提早起跑且已有一定規模，台灣身為「後起之秀」的競爭優勢的利基是什麼？

金控2.0再下一城 玉山金拿下三商壽 股本膨脹約9%

三商壽（2867）出售案在23日中信金（2891）及玉山金（2884）正式完成出價程序後，市場迅速確認，中信金出價每股7...

鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

近日中央銀行宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，針對此事，央行總裁楊金龍表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等，央行是依詢國際慣例進行，否認有政治因素。 此外，楊金龍也提到500元鈔票一定會改版，可以考慮維持棒球主題。粗估此次改版總成本將花費50億元左右。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。