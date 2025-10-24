快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

LINE自動化系統一秒通報可疑帳號 縮短詐騙存活時間

中央社／ 台北24日電

通訊軟體LINE在台灣普及率極高，容易成為詐騙集團詐騙工具之一，為了建構更強大的防護機制，LINE台灣開發自動化通報系統，攜手政府與執法單位「一秒通報」可疑帳號，直接縮短詐騙帳號的生命週期，減少受害人數與損害。

LINE建構的聯防機制橫跨公私部門，包含電商、遊戲產業、台北市電腦商業同業公會，以及數位發展部、內政部警政署刑事警察局、法務部台灣高等檢察署和調查局、金融監督管理委員會證券期貨局和銀行局等單位。

從2023年5月起，LINE台灣團隊已處置超過11萬個涉詐帳號，並透過與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）、3大電信業者的合作，通報下架超過1000個釣魚網域，並將釣魚網域下架時間大幅縮短至24小時。

LINE台灣公共事務部副總經理林若凡接受中央社採訪指出，在過去2年，LINE打擊詐騙的策略已從較被動的人工作業，徹底轉型為高效、自動化且深度協作的體系。

在舊有機制下，LINE使用者帳號申訴的等待時間可能長達30天。2024年11月上線的自動化通報系統能365天全年無休運作，明顯提升效率，單一詐騙帳號在被處理前能觸及的潛在受害者人數，推估從過去約100人大幅降低至15人。

為解決政府官員帳號遭冒用的問題，LINE台灣團隊與政府合作，今年8月推出公務員官方帳號的實名認證系統，民眾只要認明「藍盾標章」加上「機關、職稱、姓名」等資訊，就可以辨識公務員身分真偽。

此外，LINE透過與3大電信業者及TWNIC的直接合作，建構DNS（網域名稱系統）層級的封鎖機制，預計能阻擋約8成的台灣網路使用者接觸詐騙網站。

林若凡指出，在今年一場指標性的打詐行動中，藉由刑事局提供的4.5萬筆高風險門號清單，清查出7.3萬個LINE詐騙帳號，後續由LINE進行停權，準確率極高。這項成果對長期處於防守方的團隊而言，是重要的強心針。

同時，國家通訊傳播委員會（NCC）也頒布新規定，限制更換門號的頻率，這讓詐騙集團更不易透過反覆申辦手機門號的方式註冊LINE帳號，因此台灣LINE帳號的黑市價格在短短1個月內顯著上漲，提高詐騙集團的運作成本。

林若凡表示，網路平台治理已變得更加主動，結合政府與產業聯防，建立快速處置體系。LINE打詐策略以建立信任節點和快速通報為主軸，加速跨部門處理流程，可縮短詐騙帳號下架與網域阻斷時間，降低受害人數與損害。

LINE 詐騙集團

延伸閱讀

基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

普發現金上路！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、手機好禮

花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

相關新聞

李長庚：明年1月 國泰金將重返併購市場

三商壽招親案大致底定，預估玉山金將補足壽險版圖。國泰金控總經理李長庚今（24）日表示，隨著明年1月IFRS 17與ICS...

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每...

三商壽招親成功 發言體系三緘其口

市場傳出，玉山金控以每股8.2元成功擊退中信金，確定拿下三商美邦人壽的經營權。三商壽對此低調以對，多方聯繫其發言管道皆「...

鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

近日中央銀行宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，針對此事，央行總裁楊金龍表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等，央行是依詢國際慣例進行，否認有政治因素。 此外，楊金龍也提到500元鈔票一定會改版，可以考慮維持棒球主題。粗估此次改版總成本將花費50億元左右。

國泰金有併購規劃？李長庚：先讓旗艦公司過關

今年金融圈併購消息頻傳，引發外界關注國泰金是否也有併購計畫。國泰金控總經理李長庚24日於高雄駁二藝術特區「氣候行動博覽會...

金控2.0再下一城 玉山金拿下三商壽 股本膨脹約9%

三商壽（2867）出售案在23日中信金（2891）及玉山金（2884）正式完成出價程序後，市場迅速確認，中信金出價每股7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。