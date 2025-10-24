LINE自動化系統一秒通報可疑帳號 縮短詐騙存活時間

通訊軟體LINE在台灣普及率極高，容易成為詐騙集團詐騙工具之一，為了建構更強大的防護機制，LINE台灣開發自動化通報系統，攜手政府與執法單位「一秒通報」可疑帳號，直接縮短詐騙帳號的生命週期，減少受害人數與損害。

LINE建構的聯防機制橫跨公私部門，包含電商、遊戲產業、台北市電腦商業同業公會，以及數位發展部、內政部警政署刑事警察局、法務部台灣高等檢察署和調查局、金融監督管理委員會證券期貨局和銀行局等單位。

從2023年5月起，LINE台灣團隊已處置超過11萬個涉詐帳號，並透過與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）、3大電信業者的合作，通報下架超過1000個釣魚網域，並將釣魚網域下架時間大幅縮短至24小時。

LINE台灣公共事務部副總經理林若凡接受中央社採訪指出，在過去2年，LINE打擊詐騙的策略已從較被動的人工作業，徹底轉型為高效、自動化且深度協作的體系。

在舊有機制下，LINE使用者帳號申訴的等待時間可能長達30天。2024年11月上線的自動化通報系統能365天全年無休運作，明顯提升效率，單一詐騙帳號在被處理前能觸及的潛在受害者人數，推估從過去約100人大幅降低至15人。

為解決政府官員帳號遭冒用的問題，LINE台灣團隊與政府合作，今年8月推出公務員官方帳號的實名認證系統，民眾只要認明「藍盾標章」加上「機關、職稱、姓名」等資訊，就可以辨識公務員身分真偽。

此外，LINE透過與3大電信業者及TWNIC的直接合作，建構DNS（網域名稱系統）層級的封鎖機制，預計能阻擋約8成的台灣網路使用者接觸詐騙網站。

林若凡指出，在今年一場指標性的打詐行動中，藉由刑事局提供的4.5萬筆高風險門號清單，清查出7.3萬個LINE詐騙帳號，後續由LINE進行停權，準確率極高。這項成果對長期處於防守方的團隊而言，是重要的強心針。

同時，國家通訊傳播委員會（NCC）也頒布新規定，限制更換門號的頻率，這讓詐騙集團更不易透過反覆申辦手機門號的方式註冊LINE帳號，因此台灣LINE帳號的黑市價格在短短1個月內顯著上漲，提高詐騙集團的運作成本。

林若凡表示，網路平台治理已變得更加主動，結合政府與產業聯防，建立快速處置體系。LINE打詐策略以建立信任節點和快速通報為主軸，加速跨部門處理流程，可縮短詐騙帳號下架與網域阻斷時間，降低受害人數與損害。