國泰金有併購規劃？李長庚：先讓旗艦公司過關

今年金融圈併購消息頻傳，引發外界關注國泰金是否也有併購計畫。國泰金控總經理李長庚24日於高雄駁二藝術特區「氣候行動博覽會」受訪指出，現階段國泰金的首要任務是確保旗下占三分之二的壽險子公司資本結構穩健，以順利接軌明年1月上路的保險新制ICS，過關後明年再探尋新機會。

繼永豐金控宣布併購京城銀行、玉山金收購保德信投信後，市場再傳玉山金與中信金出價買三商美邦人壽，針對併購議題，李長庚表示，過去幾年國泰金的發展重心放在強化壽險本業體質，並透過各種方式支撐其資本結構，相當於國泰人壽是國泰金控的「旗艦事業」，在新制規則下，資本強度必須更高，因此在新制接軌前，會優先把資源投入到壽險公司的穩健發展上。

李長庚坦言，這樣的策略也意味著在「需要大筆資金的投資或併購案上，會暫時往後延」，以確保明年接軌過程順利通過監理要求，等到新制正式上路、資本結構明確後，會再評估整個集團財務需求及市場環境是否有新的機會點。

至於長期發展方向，李長庚指出，國泰金的策略將不僅侷限於國內市場或壽險領域，而是朝向更全面的資產與投資管理布局。日前已預告國泰金要打造第三引擎，把壽險的資金、人才與投信進一步整合，但這樣的整合不只是資金移轉，重點是提升整體資產管理效率與投資能力，否則只是增加成本與稅負，沒有實質效益。

李長庚說，第一步接軌後，將全力打造資產管理，並在法規允許範圍內尋找新的投資與合作機會，評估亞洲有無其他併購機會或其他新市場可加入，並強調國泰金的發展一向以穩健為核心，併購不是唯一手段，重點在於整體資本運用效率與長期競爭力。