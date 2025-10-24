宏碁智醫、國際體操總會與富士通 推出 AI 運動評估應用程式

國際體操總會（FIG）、富士通株式會社 (Fujitsu Limited)，以及提供AI醫學影像判讀與預防醫療服務的宏碁智醫（6857），24日共同宣布合作開發一項以積分為基礎的健康促進型保險概念；該服務將宏碁智醫開發的智慧型手機應用程式，運用AI技術數位化FIG為銀髮族設計的體操運動課程。

FIG透過「高齡社會對策工作小組（ASWG）」推動銀髮族體操課程，目標是預防老年衰弱，促進健康老化。本次合作中，由宏碁智醫開發了一款數位化體操課程的App。該應用程式由宏碁智醫開發，並結合富士通先進骨架辨識AI技術的「aiGait powered by Uvance」解決方案，可協助早期發現相關疾病。使用者依據FIG ASWG建議進行運動，應用程式將透過攝影鏡頭捕捉動作，分析姿勢、肌力與關節活動度，以評估動作正確性，並根據評估結果提供個人化運動建議。

三方將於2025年10月23日至24日，在印尼雅加達舉辦的第53屆世界競技體操錦標賽期間，進行現場試驗，讓當地長者實際體驗該應用程式。

此外，為促進該計畫的普及與長期發展，三方將共同投入「健康促進型保險」的合作。此服務將把應用程式中的運動評估結果與健康檢查參與紀錄轉換為積分，用戶可利用這些積分兌換保費折扣或其他優惠。三方將進行為期一年的評估期，包含用戶調查、參與的保險公司選定等細節都將進一步研議，預計逐步推行該服務。

透過此計畫，FIG期望促進銀髮族體操課程的普及，並加速實現ASWG推動「以運動延長健康壽命」的願景並將鎖定 FIG 全民體操項目估計在全球的 3,000 萬參與者，同時也將響應世界衛生組織（WHO）「全球失智症公共衛生行動計畫」。

富士通將透過先進的骨架辨識AI技術，推動長者健康促進。富士通亦將在其「Uvance」商業模式下，持續與「Uvance Partners」共同創造數據與AI驅動的決策智能健康管理服務，提升社會福祉。

宏碁智醫則將進一步強化「aiGait」中的異常步態偵測功能，以回應高齡社會對預防醫學與智慧健康照護的需求。宏碁智醫致力於將日常動作—如站立、坐下與行走—轉化為具臨床價值的客觀數值，協助醫療人員及照護者早期發現細微變化，及時介入並改善病患健康結果。