李長庚：明年1月 國泰金將重返併購市場
三商壽招親案大致底定，預估玉山金將補足壽險版圖。國泰金控總經理李長庚今（24）日表示，隨著明年1月IFRS 17與ICS（保險資本標準）制度正式接軌，國泰金也將重新啟動併購，並已著手評估潛在標的。
他指出，資產管理將是未來併購的重心之一，且不僅限於台灣市場，也會積極尋找亞洲其他國家的併購與合作機會。
李長庚今日參加2025台灣氣候行動博覽會時，對於玉山金併購三商美邦人壽案，李長庚表示：「祝福」。他也坦言，過去兩年國泰金在併購議題上相對低調，「很多法人也在問我。」但主要是因應會計與資本新制的轉換期，必須先確保國壽的穩健。國泰金整體資產有三分之二集中於壽險業務，這兩年已利用多種方式為國壽增資上千億元，以強化資本結構。
他指出，國泰金正積極響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，未來將把國壽的資金交由國泰投信操作，但若僅依靠內部資金仍不足，必須引入第三方資金壯大平台。李長庚強調，國泰金將在制度落地後重返併購市場，積極尋找資產管理與策略聯盟的機會。
