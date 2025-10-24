金控2.0再下一城 玉山金拿下三商壽 股本膨脹約9%

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

三商壽（2867）出售案在23日中信金（2891）及玉山金（2884）正式完成出價程序後，市場迅速確認，中信金出價每股7塊多，玉山金出價每股8塊多，幾乎篤定由玉山金拿下，開啟壽險版圖，也宣告在金控2.0時代再下一城。

以玉山金每股出價8.2-8.3元併購三商美邦人壽，並採全數換股架構，按23日玉山金收盤價每股32.65元計算，1股三商壽可換逾0.25股玉山金；而三商壽目前股本569.9億餘元、玉山金股本1617.4億元，換算玉山金股本膨脹約9%。

據悉，今年初，玉山金董座黃男州即率先喊出進入金控2.0時代其來有自，確實深感近年來金融業併購案增加，透過併購透過版圖將使金控競爭更加激烈。於是，玉山也改變以往做法，不預先設定太多條件，而是將併購的口子開得更大，能看得案子更多。雖然一度因壽險明年接軌新制遊戲規則未定出而使得買家難以出價，且玉山在原本無壽險子公司之下評估難度更高，但在主管機關訂出遊戲規則後也讓本案發展迅速推進。

玉山金 併購 中信金

