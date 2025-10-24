三商壽招親成功 發言體系三緘其口

市場傳出，玉山金控以每股8.2元成功擊退中信金，確定拿下三商美邦人壽的經營權。三商壽對此低調以對，多方聯繫其發言管道皆「全數關機」，內部高層也三緘其口，不願透露細節。

據了解，接到兩家「聘書」後，三商壽高層昨晚密集研商。不過業內人士表示，此價格出乎意料，三商壽沒理由不接受，最關鍵的是，玉山金沒有壽險團隊，因此三商壽員工可望全數留任。

以三商壽目前約60億股的發行股數估算，整體交易金額約新台幣480至490億元，是近年壽險業規模最大的併購案之一。

三商壽自7月啟動「招親」以來，股價一路走揚，當時每股約5元，至周四收盤報6.72元，漲幅近35%。若以玉山金出價8.2元計算，較昨日收盤價仍有約22%溢價，顯示買方誠意十足。

三商壽今年6月底RBC（資本適足率）僅154.27%，9月底仍不到160%，低於金管會要求的200%。在即將接軌的ICS（保險資本標準）制度下，自有資本缺口約1800億元。

市場分析，這意味玉山金除支付收購價外，仍須準備上千億元挹注三商壽體質，整體財務負擔將遠高於名目上的成交金額。