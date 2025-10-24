快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

玉山金傳每股8.2元 高價搶下三商壽

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

三商美邦人壽出售案，玉山金（2884）傳出以每股8.2元高價搶親，高於中信金（2891）7.6~8元價位，知情人士表示，玉山金預料近日對外宣布，並召開重大訊息記者會。

據了解，這次採競價方式進行，中信金在得知玉山金的出價後，並沒有進一步追價，最後由玉山金拿下，全案以換股方式進行，以三商壽（2867）股本計算，價值約466億元。

市場人士指出，這次的出價，讓中信偏謹慎的最主要原因，是金管會對三商壽要求年底達成RBC 200%的增資承諾，預料增資金額達350億元以上，代表接手的買家，要先協助三商壽先補足RBC缺口，協助三商壽2026年接軌ICS，換言之，接手三商壽，在明年底前，要付出的金額高達800億元以上。

目前包括三商壽及玉山金皆未對外公布得標細節，市場推測，玉山金最快下周一召開重大訊息記者會，對外宣布此事。

玉山金 三商壽 中信金

延伸閱讀

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

出售案利多帶動 三商壽股價一路衝高

中信金、玉山金完成出價！三商壽花落誰家 最快今揭曉

三商美邦併購案… 買方將進行公開收購 第一階段至少超過3成

相關新聞

鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

近日中央銀行宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，針對此事，央行總裁楊金龍表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等，央行是依詢國際慣例進行，否認有政治因素。 此外，楊金龍也提到500元鈔票一定會改版，可以考慮維持棒球主題。粗估此次改版總成本將花費50億元左右。

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每...

三商壽招親成功 發言體系三緘其口

市場傳出，玉山金控以每股8.2元成功擊退中信金，確定拿下三商美邦人壽的經營權。三商壽對此低調以對，多方聯繫其發言管道皆「...

美元匯率下一步怎麼走？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇這樣說

受到政治、經濟事件影響，近期外匯市場波動加劇，台新新光金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇表示，短線波動不需過度擔憂。不過，從...

普匯金融科技聯手北大、成大 打造 AI 智慧金融

隨著AI時代來臨，金融科技正成為青年金融發展的關鍵力量。普匯金融科技攜手「國立臺北大學商學院」與「國立成功大學資訊工程學...

三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。