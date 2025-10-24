玉山金傳每股8.2元 高價搶下三商壽

三商美邦人壽出售案，玉山金（2884）傳出以每股8.2元高價搶親，高於中信金（2891）7.6~8元價位，知情人士表示，玉山金預料近日對外宣布，並召開重大訊息記者會。

據了解，這次採競價方式進行，中信金在得知玉山金的出價後，並沒有進一步追價，最後由玉山金拿下，全案以換股方式進行，以三商壽（2867）股本計算，價值約466億元。

市場人士指出，這次的出價，讓中信偏謹慎的最主要原因，是金管會對三商壽要求年底達成RBC 200%的增資承諾，預料增資金額達350億元以上，代表接手的買家，要先協助三商壽先補足RBC缺口，協助三商壽2026年接軌ICS，換言之，接手三商壽，在明年底前，要付出的金額高達800億元以上。

目前包括三商壽及玉山金皆未對外公布得標細節，市場推測，玉山金最快下周一召開重大訊息記者會，對外宣布此事。