鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

聯合新聞網／ 綜合報導
央行總裁楊金龍指出，正啟動新台幣鈔券改版作業，首張新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行，圖為現行新台幣鈔／本報資料照片
近日中央銀行宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，針對此事，央行總裁楊金龍表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等，央行是依詢國際慣例進行，否認有政治因素。

此外，楊金龍也提到500元鈔票一定會改版，可以考慮維持棒球主題。粗估此次改版總成本將花費50億元左右。

對於央行要進行新台幣改版，網路上有許多的討論聲浪。有位網友於PTT發文，好奇提問若是進行改版，不知道對現在的生活是否會有什麼影響？也提問市場上是否有印刷或是紙類概念股會因此受惠。

貼文下眾多網友討論起現金的使用度太低，認為既然使用度已大幅減少，還要更新太過勞民傷財，「現代是數位支付的時代，紙鈔的重要性已經降低了」、「現在都線上支付了，沒幾個場合用真鈔，幹嘛換」、「我連去7-11都用Line Pay，很久沒用現金了，真的不懂幹嘛換」、「新鈔的一千、舊鈔的一千是等值的，換新鈔價值沒有變多，等於就是徒勞預算而已」。

也有網友認為改版是好事，也提及應該不要再放人頭像，「希望換成紐西蘭那種塑料紙，如果不行也至少參考日本的紙質。不會有些都軟爛黃褐糊糊的」、「改版應該可以減少偽造問題」、「換點好看的風景或動植物，不要放死人」。

還有網友笑稱，鈔票上可以考慮放台積電創辦人張忠謀的頭像，「要印張忠謀嗎？」、「人頭只能接受我大GG創辦張忠謀」、「護國神山該放一下吧」。

台幣 新鈔 台積電 張忠謀

