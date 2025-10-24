美元匯率下一步怎麼走？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇這樣說

受到政治、經濟事件影響，近期外匯市場波動加劇，台新新光金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇表示，短線波動不需過度擔憂。不過，從中長期趨勢觀察，美元走勢已出現轉弱跡象，下半年至明年美元偏弱的機率較高。

李鎮宇指出，目前市場普遍預期美國聯準會將在10月與12月各降息一次，而若明年5月由新任主席接任、且政策路線更傾向寬鬆，未來降息幅度可能加大，將進一步削弱美元動能。

李鎮宇進一步說明，美元強弱可用「美元微笑曲線」來理解：當美國經濟極強或極弱時，美元往往相對堅挺；若經濟到了「不冷不熱」、成長溫和的階段，美元反而會轉弱。就目前情勢判斷，美國景氣正落在「溫溫熱熱、不冷不熱」區間，因此預期美元偏弱的格局將可能延續至明年。