快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聽新聞
0:00 / 0:00

美元匯率下一步怎麼走？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受到政治、經濟事件影響，近期外匯市場波動加劇，台新新光金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇表示，短線波動不需過度擔憂。不過，從中長期趨勢觀察，美元走勢已出現轉弱跡象，下半年至明年美元偏弱的機率較高。

李鎮宇指出，目前市場普遍預期美國聯準會將在10月與12月各降息一次，而若明年5月由新任主席接任、且政策路線更傾向寬鬆，未來降息幅度可能加大，將進一步削弱美元動能。

李鎮宇進一步說明，美元強弱可用「美元微笑曲線」來理解：當美國經濟極強或極弱時，美元往往相對堅挺；若經濟到了「不冷不熱」、成長溫和的階段，美元反而會轉弱。就目前情勢判斷，美國景氣正落在「溫溫熱熱、不冷不熱」區間，因此預期美元偏弱的格局將可能延續至明年。

台新新光金控 美國聯準會 李鎮宇

延伸閱讀

李鎮宇：AI具潛力、台股仍在「空頭中的多頭」

市場預期 Fed 將加快降息 有利美國投資等級債券

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

日本首位女首相… 學者：幾乎無蜜月期 可能推「三支箭」振興經濟

相關新聞

鈔票隔24年將改版...他好奇會有何影響？網歪樓笑稱：改放張忠謀的人頭像

近日中央銀行宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，針對此事，央行總裁楊金龍表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等，央行是依詢國際慣例進行，否認有政治因素。 此外，楊金龍也提到500元鈔票一定會改版，可以考慮維持棒球主題。粗估此次改版總成本將花費50億元左右。

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每...

三商壽招親成功 發言體系三緘其口

市場傳出，玉山金控以每股8.2元成功擊退中信金，確定拿下三商美邦人壽的經營權。三商壽對此低調以對，多方聯繫其發言管道皆「...

美元匯率下一步怎麼走？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇這樣說

受到政治、經濟事件影響，近期外匯市場波動加劇，台新新光金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇表示，短線波動不需過度擔憂。不過，從...

普匯金融科技聯手北大、成大 打造 AI 智慧金融

隨著AI時代來臨，金融科技正成為青年金融發展的關鍵力量。普匯金融科技攜手「國立臺北大學商學院」與「國立成功大學資訊工程學...

三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。