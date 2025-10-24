普匯金融科技聯手北大、成大 打造 AI 智慧金融

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
普匯金融科技攜手「國立臺北大學商學院」與「國立成功大學資訊工程學系」，共同打造融合教育、產業與AI創新的「普惠智慧金融生態圈」。圖／普匯金融科技提供
隨著AI時代來臨，金融科技正成為青年金融發展的關鍵力量。普匯金融科技攜手「國立臺北大學商學院」與「國立成功大學資訊工程學系」，共同打造融合教育、產業與AI創新的「普惠智慧金融生態圈」。三方以「AI × 金融 × 教育 × 產學合作」為核心，推動創新AI無人化風控技術，落實安全、透明、友善的金融環境，並致力於培育台灣新世代AI金融科技人才。

普匯金融科技長期以「AI驅動普惠金融」為核心理念，致力於以科技改善青年族群的金融可近性。面對學子在就學與生活資金上的實際需求，普匯以AI智慧金融系統，打造最安全、快速、保護隱私的「學生貸」服務，提供友善的申貸體驗與智能化審查機制，協助青年安心取得教育資金。該服務不僅象徵普匯實踐普惠金融的決心，更為台灣青年金融創造可持續的發展基礎。

在技術層面，普匯與成功大學展開深度合作，由蔣榮先特聘教授帶領AI研究團隊，共同研發AI無人化風控系統。此系統結合機器學習、行為預測與風險辨識模型，搭配普匯平台超過18萬筆會員行為數據，實現即時化、智能化的風險評估。透過AI智慧金融的導入，普匯不僅提升審查效率，更在信貸安全上建立新標準——防堵詐騙行為與人頭帳戶異常申請、即時預警可疑交易與資料冒用，並以隱私加密與雙重驗證確保個資安全。

蔣榮先教授指出：「AI的價值在於讓金融更公平、更可信任。此次與普匯的合作不僅是AI技術的應用，更是以智慧金融為核心，打造安全防詐的普惠體系，為青年金融建立一個值得信賴的新環境。」

在教育端，普匯與臺北大學商學院合作共育「AI新秀專班」教授學生資料前處理與機器學習實作課程，推動AI金融教育落地。課程由普匯創辦人帶領講師團隊親自授課，帶領學生從資料清理、特徵工程到模型訓練，學習AI如何應用於金融決策與風控實務。透過產學合作，學生不僅獲得實務經驗，更能理解AI在金融創新中的真實價值，形成教育與產業的良性循環。

普匯金融科技創辦人姚木川表示：「青年是國家未來的動能。普匯希望以AI技術打造更安全、更透明的智慧金融環境，讓年輕世代能以最簡單、最快速、最安全的方式取得金融支援。『安全友善學生貸』不只是產品，更是我們落實普惠金融、淨化傳統金融的具體行動，讓金融成為守護，而非阻礙。」

此次「普匯金融 × 臺北大學 × 成功大學」三方合作，展現了台灣AI金融科技在創新、教育與社會責任上的整合實力。普匯以AI智慧金融為核心，成功將技術應用從審查效率擴展至防詐防弊與用戶隱私保護，打造「青年金融 × 智慧風控 × 普惠科技」的產學共榮典範。

展望未來，普匯金融科技將持續深化與學界及產業界的合作，推動AI在教育金融、青年創業與風險管理的應用，實現「科技向善、金融普惠」的長期願景，為台灣青年金融與AI產業培育立下嶄新里程碑。

