獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每股8.2元，領先中信金每股大約7.6元的出價，取得優先議約權。據了解，中信金無意追價，因此儘管最後結果尚未經三商壽正式確認，但應可確認玉山金將成為三商壽的新東家。

倘若依照玉山金、三商壽雙方正式簽約、召開董事會通過價格等流程，應該會在11月下旬對外宣布。

據知情人士指出，中信金的出價大約7.6元，接近三商壽能接受的底價。倘若以三商壽每股6.72元的昨日收盤價觀察，玉山金對三商壽的出價，溢價已高達22%，展現勢在必得的決心；此次玉山金併購三商壽，由玉山金董事長黃男州親手操盤。據知情的業界人士透露，三商壽其實最早接觸、洽談併購的對象也是玉山金，雙方早有合作往來，只是之後三商壽希望併購價格更好，才找大摩以「招親」的方式，希望抬高賣價。

玉山金併三商壽，也將依照該併購價格，先以公開收購的方式買下三商投控，取得具控制性主導權，另外若大股東陳家、翁家其他的股權要應賣，也會全收，之後就會用100%換股合併的方式來合併三商壽成為玉山金旗下公司，不過金管會的公開收購規定已很明確：「前25%必須要用現金」。

因此玉山金對三商壽股東們的公開收購，第一階段取得3成的持股必須要用現金支付，大約得出100億元，25%之外的其他股份才能用股票的方式進行公開收購。而在接軌ICS（保險資本標準）新制之前，與此案相關的財顧估算三商壽補足資金缺口的增資將近400億元，玉山金對此也將備妥銀彈來增資。