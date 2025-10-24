快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出8.2元勝出。圖／本報資料照片
三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出8.2元勝出。圖／本報資料照片

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每股8.2元，領先中信金每股大約7.6元的出價，取得優先議約權。據了解，中信金無意追價，因此儘管最後結果尚未經三商壽正式確認，但應可確認玉山金將成為三商壽的新東家。

倘若依照玉山金、三商壽雙方正式簽約、召開董事會通過價格等流程，應該會在11月下旬對外宣布。

據知情人士指出，中信金的出價大約7.6元，接近三商壽能接受的底價。倘若以三商壽每股6.72元的昨日收盤價觀察，玉山金對三商壽的出價，溢價已高達22%，展現勢在必得的決心；此次玉山金併購三商壽，由玉山金董事長黃男州親手操盤。據知情的業界人士透露，三商壽其實最早接觸、洽談併購的對象也是玉山金，雙方早有合作往來，只是之後三商壽希望併購價格更好，才找大摩以「招親」的方式，希望抬高賣價。

玉山金併三商壽，也將依照該併購價格，先以公開收購的方式買下三商投控，取得具控制性主導權，另外若大股東陳家、翁家其他的股權要應賣，也會全收，之後就會用100%換股合併的方式來合併三商壽成為玉山金旗下公司，不過金管會的公開收購規定已很明確：「前25%必須要用現金」。

因此玉山金對三商壽股東們的公開收購，第一階段取得3成的持股必須要用現金支付，大約得出100億元，25%之外的其他股份才能用股票的方式進行公開收購。而在接軌ICS（保險資本標準）新制之前，與此案相關的財顧估算三商壽補足資金缺口的增資將近400億元，玉山金對此也將備妥銀彈來增資。

玉山金控 三商壽 中信金控

延伸閱讀

出售案利多帶動 三商壽股價一路衝高

三商美邦併購案… 買方將進行公開收購 第一階段至少超過3成

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

相關新聞

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

三商美邦人壽招親結果大致明朗。原本外界以為「雙龍搶珠」結果下，是中信金控出價最高，不過據知情人士指出，玉山金控大約出價每...

中信金、玉山金完成出價！三商壽花落誰家 最快今揭曉

三商美邦人壽出售案，潛在買家已在昨天下午五時的最後期限前完成出價。其中，中信金控昨天傍晚發布重大訊息指出，董事會已決議進...

金融三業對陸曝險大降

金融業持續大砍對陸曝險。據金管會截至2025年8月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險再降到8,020.5億...

三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7...

TISA開戶亮眼 年底將達陣

金管會推動亞洲資產管理中心，其中台版TISA（個人投資儲蓄帳戶）帳戶已在今年7月上線，金管會統計至10月17日止，近三個...

股市熱 M1B創一年半新高

中央銀行昨（23）日公布9月貨幣總計數統計，顯示市場資金動能持續升溫，M1B年增率上升至5.24%，創一年半以來新高；M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。