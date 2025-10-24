聽新聞
台幣連三貶 探近六月低點
美中關係緊張，美元指數反彈，加上連假前外資操作趨於保守，台灣股匯市昨（23）日同步承壓。新台幣兌美元貶破30.8元關卡，終場收在30.815元，單日貶值8.4分，新台幣匯價連續第三個交易日走貶，且寫5月初以來、近六個月新低。
台北與元太外匯市場合計成交金額放大至20.785億美元，據匯銀估計，外資匯出金額約10億美元。
美國總統川普為報復中國大陸祭出稀土出口限制，揚言將對大陸祭出「關鍵軟體出口管制」措施，引爆新一輪貿易衝突疑慮，避險情緒升溫，美元指數隨之上揚，亞幣全面走弱，新台幣難以倖免。外匯交易員指出，當匯價跌破30.8元後，出口商積極進場拋匯，使市場成交量明顯放大。
新台幣昨日同時收周線，單周累計貶值1.29角，跌幅約0.42%，周線連三黑。交易員分析，連假前外資通常保守操作，加上地緣政治風險升高，匯出避險屬合理現象。不過隨月底出口商實質拋匯需求浮現，可能暫時為匯價提供支撐。
但若外資持續賣超台股並擴大匯出，新台幣短線仍有向31元靠攏壓力，但月底企業拋匯與央行適度調節，或可使匯市波動趨於緩和。
