聽新聞
0:00 / 0:00

台幣連三貶 探近六月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美中關係緊張，美元指數反彈，加上連假前外資操作趨於保守，台灣股匯市昨（23）日同步承壓。新台幣兌美元貶破30.8元關卡，終場收在30.815元，單日貶值8.4分，新台幣匯價連續第三個交易日走貶，且寫5月初以來、近六個月新低。

台北與元太外匯市場合計成交金額放大至20.785億美元，據匯銀估計，外資匯出金額約10億美元。

美國總統川普為報復中國大陸祭出稀土出口限制，揚言將對大陸祭出「關鍵軟體出口管制」措施，引爆新一輪貿易衝突疑慮，避險情緒升溫，美元指數隨之上揚，亞幣全面走弱，新台幣難以倖免。外匯交易員指出，當匯價跌破30.8元後，出口商積極進場拋匯，使市場成交量明顯放大。

新台幣昨日同時收周線，單周累計貶值1.29角，跌幅約0.42%，周線連三黑。交易員分析，連假前外資通常保守操作，加上地緣政治風險升高，匯出避險屬合理現象。不過隨月底出口商實質拋匯需求浮現，可能暫時為匯價提供支撐。

但若外資持續賣超台股並擴大匯出，新台幣短線仍有向31元靠攏壓力，但月底企業拋匯與央行適度調節，或可使匯市波動趨於緩和。

新台幣 外資 拋匯

延伸閱讀

平溪線鐵軌淘空 光復節3天連假僅行駛至十分站 平溪、菁桐公路接駁

光復節連假 國道11路段24日恐壅塞

熱錢流出股匯雙挫！新台幣跌破30.8元 寫近6個月新低

2分鐘讀國際新聞／日本擬於2026年開展海底稀土採礦試驗

相關新聞

中信金、玉山金完成出價！三商壽花落誰家 最快今揭曉

三商美邦人壽出售案，潛在買家已在昨天下午五時的最後期限前完成出價。其中，中信金控昨天傍晚發布重大訊息指出，董事會已決議進...

金融三業對陸曝險大降

金融業持續大砍對陸曝險。據金管會截至2025年8月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險再降到8,020.5億...

三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7...

TISA開戶亮眼 年底將達陣

金管會推動亞洲資產管理中心，其中台版TISA（個人投資儲蓄帳戶）帳戶已在今年7月上線，金管會統計至10月17日止，近三個...

股市熱 M1B創一年半新高

中央銀行昨（23）日公布9月貨幣總計數統計，顯示市場資金動能持續升溫，M1B年增率上升至5.24%，創一年半以來新高；M...

中信銀扮企業轉型推手

中信銀行昨（23）日於高雄萬豪酒店舉辦「2025淨零永續關鍵行動論壇」，以「創新賦能淨未來」為主題，邀集產、官、學、研代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。