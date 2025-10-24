今年對美順差估增至1,200億美元 匯率政策不會踩紅線
央行總裁楊金龍昨（23）日預估，今年台灣對美貿易順差將擴大至1,200億美元，目前正值台美關稅談判，央行會更注意匯率，如果被認定操縱匯率，會變成很大事件。
楊金龍強調，匯率政策秉持兩原則，一是維持匯率穩定，二不能踩紅線。
楊金龍昨日赴立法院財委會業務報告並備詢。立委關注美國匯率政策報告，楊金龍表示，台灣長期在「對美順差」與「經常帳盈餘」兩項標準上達標，因此必須嚴防第三項「淨買匯比率」觸線；若三項同時達標，台灣就可能被美方正式列為「匯率操縱國」，屆時不僅將衝擊台美雙邊談判，也會對金融市場與出口造成負面影響。
立委指出，今年對美順差倍增恐不利經貿談判。楊金龍認同，強調「確實是不利因素的持續疊加」，台灣有必要思考貿易平衡策略。
楊金龍重申，央行秉持兩大原則：一是維持匯率穩定，避免劇烈波動；二是與美國財政部保持良好溝通與互信，但「不會踩紅線」。他強調，央行干預匯市的目的在於「減緩過度波動」，並非為貿易競爭而刻意貶值。
