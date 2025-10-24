今年對美順差估增至1,200億美元 匯率政策不會踩紅線

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行總裁楊金龍昨（23）日預估，今年台灣對美貿易順差將擴大至1,200億美元，目前正值台美關稅談判，央行會更注意匯率，如果被認定操縱匯率，會變成很大事件。

楊金龍強調，匯率政策秉持兩原則，一是維持匯率穩定，二不能踩紅線。

楊金龍昨日赴立法院財委會業務報告並備詢。立委關注美國匯率政策報告，楊金龍表示，台灣長期在「對美順差」與「經常帳盈餘」兩項標準上達標，因此必須嚴防第三項「淨買匯比率」觸線；若三項同時達標，台灣就可能被美方正式列為「匯率操縱國」，屆時不僅將衝擊台美雙邊談判，也會對金融市場與出口造成負面影響。

立委指出，今年對美順差倍增恐不利經貿談判。楊金龍認同，強調「確實是不利因素的持續疊加」，台灣有必要思考貿易平衡策略。

楊金龍重申，央行秉持兩大原則：一是維持匯率穩定，避免劇烈波動；二是與美國財政部保持良好溝通與互信，但「不會踩紅線」。他強調，央行干預匯市的目的在於「減緩過度波動」，並非為貿易競爭而刻意貶值。

匯率 楊金龍 央行

延伸閱讀

五百元紙鈔梅花鹿肯定會改版 央行總裁曝關鍵原因

影／楊金龍：央行黃金只買不賣 外匯存底足夠將再買

影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行

配合執政黨的轉型正義？楊金龍：新台幣改版絕無政治考量

相關新聞

中信金、玉山金完成出價！三商壽花落誰家 最快今揭曉

三商美邦人壽出售案，潛在買家已在昨天下午五時的最後期限前完成出價。其中，中信金控昨天傍晚發布重大訊息指出，董事會已決議進...

金融三業對陸曝險大降

金融業持續大砍對陸曝險。據金管會截至2025年8月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險再降到8,020.5億...

三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7...

TISA開戶亮眼 年底將達陣

金管會推動亞洲資產管理中心，其中台版TISA（個人投資儲蓄帳戶）帳戶已在今年7月上線，金管會統計至10月17日止，近三個...

股市熱 M1B創一年半新高

中央銀行昨（23）日公布9月貨幣總計數統計，顯示市場資金動能持續升溫，M1B年增率上升至5.24%，創一年半以來新高；M...

中信銀扮企業轉型推手

中信銀行昨（23）日於高雄萬豪酒店舉辦「2025淨零永續關鍵行動論壇」，以「創新賦能淨未來」為主題，邀集產、官、學、研代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。