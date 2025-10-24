股市熱 M1B創一年半新高

中央銀行昨（23）日公布9月貨幣總計數統計，顯示市場資金動能持續升溫，M1B年增率上升至5.24%，創一年半以來新高；M2年增率則升至5.44%，為近八個月新高。M1B增長與股市投資熱絡密切相關，顯示資金正持續流向股市與投資市場。

央行經研處副處長葉盛表示，M1B主要反映企業與民眾持有的活期性資金變化，而9月股市交易活絡，使得證券劃撥活期存款明顯增加，是帶動M1B年增率走升主因。他指出，「M1B上升與投資氣氛有直接關聯」，資金轉向股市的情形相當明顯。

央行統計，截至9月底，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額已逼近新台幣3.9兆元，達3.8957兆元，連三月創歷史新高水準。與此同時，根據金管會資料，9月外資淨匯入金額高達91.63億美元，帶動國內流動性增加，也推升M2年增率創八個月新高。

觀察9月台股市場結構，本國自然人交易占比為54.8%，僑外法人占比33.7%，本土法人則占11.5%。葉盛分析，法人投資人特別是外資在9月操作明顯積極，從外資淨匯入金額即可看出跡象。相較之下，散戶占比小幅下滑，顯示投資人信心雖逐步回溫，但部分散戶仍受上半年股市修正影響而保持謹慎。

金融人士指出，M1B年增率若持續逼近甚至突破M2，通常代表市場投資氣氛升溫、資金偏向風險資產；未來若外資持續匯入、AI與科技股行情延燒，資金動能仍有機會維持強勁，帶動金融體系流動性維持在高檔水準。