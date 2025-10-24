金價回升 專家：貶值交易仍在

國際現貨黃金價格面臨每盎司四千美元保衛戰，專家分析，近來跌勢不只反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為，即將登場的「川習會」有助緩和部分地緣政治緊張；此外，「貶值交易」是今年金價攀高的一大熱門交易策略，論點是預期美元將貶值，因而買進黃金作為避險資產。

國際現貨金價廿二日盤中最低跌至每盎司四○○四美元，來到近期低點；不過，昨天價格隨即回升，盤中最高來到四一三七美元。Money金屬交易公司執行長葛里森說，原本就不該預期金價、銀價會一路直線向上，本周的修正是健全而有助益，「牛市在擔憂中爬升」。

Vantage Global Prime分析師Hebe Chen說，金價在歷經一段拉得太長的漲勢後，就像一根被拉得太遠的橡皮筋，現在比較偏向價格守住四千美元關卡的技術修正，而非基本面改變，因為「避險需求」和「貶值交易」仍然健在。

鋒裕匯理（Amundi）投資研究所部門主管狄梵德說，目前仍有看漲金價的充分理由，最近漲勢的關鍵差異是散戶參與度升高，而且美國關稅對經濟的衝擊意外有限，是今年稍早美元疲軟、並創造出流動性的部分因素，看好金價三年後有望衝上每盎司五千美元。

不過，近日金價反轉向下，美元相對持穩，促使一些人質疑「貶值交易」的立論基礎。Bannonckburn資本市場公司首席市場策略師桑德勒說，美元迄今未變便宜，尤其對歐元和日圓而言，還是太過高估。

渣打銀行駐紐約匯率研究主管英格蘭德也說，市場小看美元反彈機會，他認為美國聯準會降息空間不大，加上美國若提升生產力將推升美元，想大賣美元的人可能要相當謹慎。