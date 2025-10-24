三商壽出售案 每股喊7.5元 中信金、玉山金確定出價

三商美邦人壽（2867）出售案，昨（23）日買家進行出價，據了解，包括中信金、玉山金兩大買家都已出價，知情人士透露，三商壽預料每股7.5元以上才會賣，以昨日三商壽收盤價6.72元來看，溢價11.6%。

若以三商壽股本569.9億元來看，整體價格將達427億元以上，若只計算初期會釋出的三商投控翁家及陳家對三商壽的持股約31％左右，交易價格也有百億元以上，約132億元。

昨天傍晚中信金控公布重大訊息，說明該公司董事會已決議通過進行轉投資案，待交易確認後再行補充公告。中信金表示，董事會決議通過一項轉投資案，顯示公司持續布局多元金融及策略性投資領域，藉此強化集團長期成長動能。據了解，中信金的重訊公告，即代表該公司已完成對三壽商出價。

至於玉山金，至截稿為止，都未發布重大訊息。由於玉山金原本無壽險子公司，對評估「真實」價格難度相對高，但長期策略著眼齊備銀行、證券、保險三支柱，因此仍審慎出手併購。

知情人士指出，昨日中信金及玉山金的「具有法律約束力」出價已送抵三商壽手中。

至於交易架構，則傳出有買家採取和過去開發金（後改名凱基金）合併中壽（後改名凱基人壽）模式類似，採換股搭配現金方式取得三商美邦全部股權，因全換股會考慮股本膨脹問題。不過也有買家想以全數換股方式進行。

據了解，雖買家已完成出價，但接下來最關鍵在於三商壽對於價格是否滿意，目前買家皆不願透露底價，三商壽僅表示，公司凡有重大決議，會發布重大訊息說明，截止目前無消息需要發布。

據知情人士透露，目前三商壽主要大股東翁家及陳家，都希望可以出清持股退場，對於出售案，最主要考量在於價格高低，三商壽截至第2季底，每股淨值為5.43元，昨日收盤價則為6.72元。

據了解，潛在買家則傾向依過去併購慣例，即當日收盤價前20日至30日的平均收盤價為參考價，再給予溢價。據統計，三商美邦人壽的20日均價約在5.96元。潛在買家指出，賣方三商美邦人壽同時和二至三家洽談併購，目的是在透過「博弈」獲得最高出售價格。

以全換股方式併購，對買家、賣家來說都有利，同時因為是合意併購，金管會也不至於要求一定要現金搭配股票的模式。昨日中信金收盤價為42元、玉山金32.65元；若以三商壽期待的換股目標至少要每股7.5元，溢價約11％，約當三商壽可換到10.7億股的中信金、13.8億股的玉山金。

不過，此案雖為合意併購，具備談判彈性，但即使雙方拍板，最終仍需獲金管會核准。（記者任珮云、林勁傑、戴玉翔）