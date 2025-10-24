出售案利多帶動 三商壽股價一路衝高

三商壽（2867）出售案，傳中信金、玉山金皆已對三商壽出價，若以昨（23）日收盤價6.72元來看，三商壽市值約396億元，市場傳聞三商壽期待換股目標在7.5元，等於溢價空間約11.6％；若以第2季底每股淨值5.43元估算，則溢價空間達38%。

市場人士表示，去年台新金與新光金合併案溢價5％，若以三商壽昨日股價6.72元溢價5％估算，每股價格落在7.056元。

三商壽近期股價表現強勢，招親消息一出，帶動三商壽股價從8月21日5.55元一路上攻昨日盤中最高6.84元，漲幅高達23%，三商壽昨日股價以6.72元作收，市值達396億元，與第3季底淨值408億元相當接近，但市場傳聞三商壽期待換股目標在7.5元，等於溢價空間約11.6％。若以第2季底每股淨值5.43元估算，則溢價空間達38%。

金融業高層指出，一般併購案來說，因三商壽此次會讓出控制權，通常會有溢價（premium），也就是為了額外價值付錢，裡面包含綜效價值、徵用價值、及純粹控制價值，因此很可能會按照目前三商壽股價6塊多的價格再向上出價。但由於三商壽股價目前高於每股淨值，且日後還有增資需求，不排除買方以5.43元當做出價標準。