中信銀扮企業轉型推手

中信銀行昨（23）日於高雄萬豪酒店舉辦「2025淨零永續關鍵行動論壇」，以「創新賦能淨未來」為主題，邀集產、官、學、研代表齊聚，聚焦「金融X科技」如何驅動企業綠色轉型，線上線下吸引逾3,000人參與，場面熱烈。

論壇邀請經濟部中小及新創企業署長李冠志、高雄市長陳其邁及金管會主秘林志吉等官員出席。李冠志說，金融科技是中小企業邁向淨零轉型關鍵動能，政府持續以創新加速器及市場鏈結協助企業低碳發展。林志吉說，金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」，透過永續金融商品與揭露制度，引導企業邁向淨零。陳其邁強調，高雄正積極推動碳預算、AI燈塔計畫與亞洲資產管理示範區，展現從傳統工業城市轉型為高科技與綠色永續並重的決心。

中信銀行總經理楊銘祥指出，金融機構角色不僅是資金提供者，更是「賦能企業的轉型推手」。中信銀2024年與超過260家企業合作，永續授信放款餘額達3,236億元，年增近17%。銀行自2023年啟動「355減碳計畫」，今年更推出「Net-Zero Go減碳起步走」方案，依企業永續成熟度分為Starter、Mover與Flyer三類，提供客製化低碳轉型路徑與四大專業諮詢服務，協助企業從理解到落地，強化綠色競爭力。

值得一提的是，中信銀行與《今周刊》合作進行「2025企業減碳永續調查」，針對459家企業分析結果顯示，多數企業認為主要客戶、政府及金融機構對減碳要求明顯提升，但仍面臨國際法規不明、減碳技術與再生能源不足等挑戰。

中經院長連賢明指出，全球ESG政策面臨不確定性，金融業須以靈活策略應對。安侯永續董事總經理黃正忠建議企業建立透明揭露、韌性組織與數位治理三大策略；清華大學永續學院院長范建得則呼籲結合碳權、綠金與國際接軌，開拓綠色資本供應鏈機會。日月光副總李叔霞表示，公私協力將是推動產業邁向永續最大動能。中信銀行強調，將持續以金融創新與永續策略協助企業轉型，共同實現綠色淨零未來願景。