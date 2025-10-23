台灣數位資產論壇登場 許舒博：台灣有發展穩定幣的優勢

「台灣數位資產論壇——穩定幣與虛擬資產浪潮來襲，台灣準備好了！」23日於台北信義學堂登場，由「台灣數位資產暨開放科技協會」主辦，匯聚產官學研專家，共同探討穩定幣監管趨勢與台灣在全球數位金融生態中的定位。台灣數位資產暨開放科技協會理事長許舒博表示，協會成立的首要目標是讓產業界更清楚穩定幣的發展方向，並推動虛擬資產服務法在立法院順利通過，而台灣有外銷、科技和AI供應鏈等優勢，更適合發展穩定幣。

許舒博指出，國際上包括美國、歐盟已朝穩定幣與數位資產法制前進，能否與國際接軌是關鍵。協會將扮演溝通橋樑，協助業界與立委互動，讓立法者理解穩定幣的重要性與實務運作。

許舒博強調，未來穩定幣的設計需兼顧流通與跨境可用性，不是只有國內流通的穩定幣，而是要能與國際社會彼此流通。穩定幣的制度通則與發行模式都必須提前規劃，討論方向包括由銀行先啟動、或採其他機構參與的混合模式，並要考量跨國互認與結算機制。

談到穩定幣的應用場景，許舒博指出，最直接的是跨境支付與貿易結算，另一項重要功能為資產保值。他說，與波動大的加密資產不同，穩定幣的價值較為平穩，能降低交易中的匯率與價格風險，成為企業跨境交易與資產配置的工具之一。

許舒博表示，金管會初步傾向由銀行發行，因銀行具有既有保證與監理基礎，可提升信任；但也不排除未來在法制與風控允許下，開放科技公司或大型企業參與發行。因此，在產業面上，協會將積極推廣、吸引金融與高科技業者加入，共同探討穩定幣在外銷、供應鏈及AI等領域的應用潛力。他認為，台灣的外銷優勢與科技能量，若與國際穩定幣生態接軌，將可為產業帶來新的跨境支付與商業模式機會。

本次論壇以「穩定幣與虛擬資產浪潮來襲，台灣準備好了！」為主題，聚焦全球穩定幣監管趨勢、Web3應用發展與金融創新實務，期望在全球趨勢分析、技術創新與產業應用間建立更多交流與合作的橋樑。

論壇講者陣容橫跨電信、金融、法律、顧問與新創產業，涵蓋多位產學界與國際重量級人士，包括台灣大哥大總經理林之晨、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士、台灣大學法律系副教授楊岳平博士、BCG波士頓顧問公司合夥人暨董事總經理陳威震、協合國際法律事務所合夥律師張溢修，以及美國cSigma Finance創辦人Anil Jaladi等。

此外，台灣大虛擬資產交易所總經理韓昆舉、安律信息技術創辦人黃廷弘、科技報橘創辦人戴季全與知名作家暨YouTuber黃文逸（腦哥）也將現場對話，共同從技術與產業等多重角度，探討台灣在全球數位資產浪潮中的定位與機會。