普發現金1萬元上路！北富銀率先加碼 抽萬元現金、手機好禮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行響應行政院「全民+1 政府相挺」普發現金政策，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀ATM提領現金或登記入帳至北富銀帳戶即可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行響應行政院「全民+1 政府相挺」普發現金政策，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀ATM提領現金或登記入帳至北富銀帳戶即可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家。圖／台北富邦銀行提供

為提升全民福祉，行政院推出「全民+1 政府相挺」普發現金政策，藉此活絡內需、減輕民眾生活壓力。台北富邦銀行積極響應，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀ATM提領現金或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家，為普發現金添增更多驚喜。

依政府規劃，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放等五種方式申請領取普發現金。北富銀表示，2023年普發六千元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，占比達四成，其次為ATM領現，約占四分之一，因此本次特別針對這兩種主要管道舉辦加碼活動，鼓勵國人快速簡易完成領取，使金融服務更貼近生活。

11月17日至12月31日期間（實際活動日期以行政院公告為準），只要持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5,000元、2,000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者之北富銀帳戶，讓現金加倍。

北富銀也提醒大眾，近來詐騙猖獗，無論是領現金或登記入帳均需提高警覺。政府及銀行絕不會以簡訊或電子郵件通知民眾點擊連結進行申辦，或要求到ATM、網路銀操作轉帳。如果收到「普發現金可線上領取」、「遭他人盜領」、「因系統異常需重新登記」等通知，或有人以政府、檢警調單位、銀行等名義要求下載App或提供帳戶資訊，均為詐騙集團話術，請立即撥打165防詐專線，以保障自身資產安全。

秉持「以客為尊」的服務精神，北富銀持續優化金融流程，積極參與政策推動，透過簡化操作與多元回饋，讓金融服務更貼近民眾需求，成為生活中值得信賴的金融好夥伴。

北富銀 普發現金 普發一萬

