金融三業對陸曝險8021億元 年底將跌破「8」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業持續大砍對陸曝險。據金管會截至2025年8月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險再降到8,020.5億元，年減幅20%，若依此下滑速度，今年底金融業對陸曝險可望跌破「8」字頭，探往「7」字頭。

累計前八月金融三業對陸曝險共減碼1,259億元。其中銀行業砍最多、達1,106億元，貢獻近九成，壽險與券商則分別減少40億元與113億元。

若拉長近一年來看，與2024年同期相比，三業對陸曝險合計大減2,128億元。其中銀行年減1,825億元減額最大，證期投信年減逾四成，減幅最劇，顯示市場避險情緒仍濃。

進一步觀察銀行業曝險組成，以授信年減944.4億元最明顯，投資與拆存部位也各年縮水516.7億元與363.7億元，顯示全面收縮。

銀行主管說，大陸經濟放緩、債務風險上升，導致國銀對授信、投資與拆存更為保守，尤其新貸案大幅減少，是授信部位劇減主因。

但法人指出，近月陸港股市回溫，背後來自市場對科技股業績爆發的期待、大陸廠商內部降低削價競爭，有助提升工業利潤，也有望帶動通膨預期升溫，惟中美貿易戰未歇，多空夾雜，需持續關注對大陸經濟衝擊。

金管會公布金融三業8月底對陸曝險。銀行局副局長張嘉魁說，7月底銀行對陸曝險7,328億元寫史上單月新低點後，8月有小幅回升82億元達7,410.3億元，以授信增加65億元最多。

為何8月曝險增加？張嘉魁說，因企業資金融通需求，加上7月是史上低點，基期較低，8月略微回升，應在可接受範圍內。個別銀行部分，前三大對陸曝險額是中信銀億元、北富銀和台新銀。

保險業方面，8月底壽險對陸有價證券投資（含股票、公債、公司債等）533億元，年減132億元，減幅近兩成。

保險局副局長蔡火炎指出，地緣政治風險升高與大陸經濟不確定性，使業者持續壓縮陸股與陸債配置。產險業早於2023年初即全面清空對陸曝險，至今未見回補。

證期投信方面，8月底對陸曝險降至77.2億元，年減60.6億元或44%，全來自券商部位。證期局副局長高晶萍說，主要券商對大陸市場財務性投資減少所致。

