亞資成績單！TISA開戶數4.5萬戶 目標達成率76%

金管會推動亞洲資產管理中心，其中臺版TISA（個人投資儲蓄帳戶）帳戶已在2025年7月正式上線，據金管會截至10月17日止統計，近三個月共18家投信、發行30檔TISA基金，民眾總開戶數4萬5,744戶，較年底六萬戶開戶目標達成率76%，估全年達陣可期。

這18家投信包括元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金、國泰、中信、富蘭克林華美、台中銀、永豐、復華、野村和滙豐等，並透過8家銷售機構對外銷售。

這8家銷售機構是第一銀、元大銀、中信銀、基富通、好好證券、群益金鼎證券和中租投顧與鉅亨投顧，共三家銀行、三家證券和兩家投顧。

民眾需在投信或銀行開設TISA專戶申購TISA級別基金，只要連續24個月定期定額不停扣，就可享零手續費、及低於1%的經理費，最低1,000元就可申購。

一旦民眾未滿24個月就停扣，該檔基金優惠終止，且6個月內禁止再新增扣款該檔基金，但可透過另一個TISA專戶來申購同一檔基金。

臺版TISA帳戶從7月上路至今，總開戶數4萬5744戶，平均每月開戶數是1.5萬戶左右，申購金額7.85億元，帳戶資產規模60.67億元；市場預期，若依此開戶腳步，年底六萬開戶數目標有望達陣。

TISA制度有兩大階段，第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，由集保協助民眾做專戶建立。第二階段再推動租稅誘因。

其他如主動式ETF、及被動式多資產ETF，到22日止，也有15家投信共發行25檔基金。

此外，有關創新板部分，9月底創新板掛牌家數達25家，今年前三季總成交額511億元，已是2024年全年249億元的兩倍，日均成交值2.85億元是2024年1.03億元的2.77倍。

證交所宣布打造股債雙主軸的「亞洲創新籌資平台」後，大幅鬆綁創新板交易制度，喊出從2026年起兩年內，創新板掛牌家數要淨增加40家，等於要從目前25家擴增到65家。