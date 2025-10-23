國銀大陸曝險8月底從7月谷底回升 站回15%

金管會今日公布大陸曝險結果，其中，銀行業曝險在7月底來到谷底的14.9%之後，在8月略回升至15%，並未再創新低；總曝險到8月底為7410億元，其中，授信為5046億、投資為1881億、資金拆存為482億元。

銀行局統計也顯示，曝險比例前三大銀行，依序為中信、凱基、永豐銀，而曝險餘額前三大則分別為中信、北富銀、台新。

銀行局統計，銀行業在8月的曝險，不論授信、投資、同業拆存都有增加，對照今年7月授信4981億、投資1876億、拆款470億元，分別增加65億、5億、2億元。

保險局統計則顯示全體壽險業投資在8月底餘額為533億元，占可運用資金比率為0.16%, 較去年665億元減少132億元，和政經情勢與地緣政治風險升高有關。

證期局統計則顯示，券商曝險在為8月底為49.4億元比去年的109.96億元，減少60.56億元，因為財務性投資自營部位減少，投資風險升高而減碼。