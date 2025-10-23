三商美邦併購案… 買方將進行公開收購 第一階段至少超過3成

據了解，三商美邦人壽的招親案，潛在買家已在今天下午5點，財顧摩根士坦利所給的最後期限之前完成出價，其中，中信金已在傍晚發出重訊，董事會已經決議進行轉投資案，意即已完成對三商美邦的出價。據知情人士指出，這次的併購，第一階段會先全以股票進行公開收購、取得對三商美邦的控制性持股，不排除會再進行第二階段的公開收購，最後階段則是完成得標金控對三商壽全體股東的100%的換股合併。

據悉，由於賣方所開出的溢價條件，至少要有約當市價的10%至20%溢價，因此換股價格給到三商壽約當超過每股7元的可能性不低。

不過，據金管會在今年6月發布的公開收購新規定，原則上第一次公開收購門檻為25%，必須要全部拿出現金，因此得標金控能否全部用換股方式來進行公開收購，仍必須視金管會是否視買賣雙方彼此都合意，而非敵意併購，來同意這個收購方式，相關問題將等到決標結果出爐之後，由新買家和三商壽、財顧一起去金管會向保險局、銀行局報告之後，才會有進一步的答案。

據悉，此次用換股，而非用現金的方式，主要是由於三商美邦大股東翁家與陳家都認為目前三商美邦的股價在低點，用現金出場反而沒有用換股來得划算。潛在買家會用二階段的方式來進行，第一階段先以換股方式進行公開收購，必須要用公開收購的方式，才能對大小股東一視公平，而公開收購的目標至少要取得三商投控對三商壽的31.52%股權，而倘若翁家和陳家的其他以投資公司名義持有的股權想要應賣，潛在買家則會在第二階段進行收購，所以整個收購規模甚至可能到接近5成左右的水準，至於最終階段，則是中信金控來100%換股合併三商壽。

據指出，這次的交易架構，和過去開發金控（凱基金控的前身）合併中壽（凱基人壽）的模式類似，當初，開發金控已有中壽25%的股權，之後合併中壽入開發金，這次將會由得標金控，先取得三商壽的控制性股權，接下來馬上改組董事會，之後就會召開臨時股東會，由得標的金控來正式合併三商美邦，並且用100%換股的方式完成合併。