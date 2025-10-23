快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

三商美邦併購案… 買方將進行公開收購 第一階段至少超過3成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三商美邦併購，買方將進行公開收購，第一階段至少超過3成。圖／本報資料照片
三商美邦併購，買方將進行公開收購，第一階段至少超過3成。圖／本報資料照片

據了解，三商美邦人壽的招親案，潛在買家已在今天下午5點，財顧摩根士坦利所給的最後期限之前完成出價，其中，中信金已在傍晚發出重訊，董事會已經決議進行轉投資案，意即已完成對三商美邦的出價。據知情人士指出，這次的併購，第一階段會先全以股票進行公開收購、取得對三商美邦的控制性持股，不排除會再進行第二階段的公開收購，最後階段則是完成得標金控對三商壽全體股東的100%的換股合併。

據悉，由於賣方所開出的溢價條件，至少要有約當市價的10%至20%溢價，因此換股價格給到三商壽約當超過每股7元的可能性不低。

不過，據金管會在今年6月發布的公開收購新規定，原則上第一次公開收購門檻為25%，必須要全部拿出現金，因此得標金控能否全部用換股方式來進行公開收購，仍必須視金管會是否視買賣雙方彼此都合意，而非敵意併購，來同意這個收購方式，相關問題將等到決標結果出爐之後，由新買家和三商壽、財顧一起去金管會向保險局、銀行局報告之後，才會有進一步的答案。

據悉，此次用換股，而非用現金的方式，主要是由於三商美邦大股東翁家與陳家都認為目前三商美邦的股價在低點，用現金出場反而沒有用換股來得划算。潛在買家會用二階段的方式來進行，第一階段先以換股方式進行公開收購，必須要用公開收購的方式，才能對大小股東一視公平，而公開收購的目標至少要取得三商投控對三商壽的31.52%股權，而倘若翁家和陳家的其他以投資公司名義持有的股權想要應賣，潛在買家則會在第二階段進行收購，所以整個收購規模甚至可能到接近5成左右的水準，至於最終階段，則是中信金控來100%換股合併三商壽。

據指出，這次的交易架構，和過去開發金控（凱基金控的前身）合併中壽（凱基人壽）的模式類似，當初，開發金控已有中壽25%的股權，之後合併中壽入開發金，這次將會由得標金控，先取得三商壽的控制性股權，接下來馬上改組董事會，之後就會召開臨時股東會，由得標的金控來正式合併三商美邦，並且用100%換股的方式完成合併。

三商壽 三商美邦人壽 中信金控 金管會

延伸閱讀

中信金董事會火速通過轉投資案 傳傍晚已完成三商壽出價

全民權證／國巨 挑價內外10%

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

亞資中心論壇／金管會副主委陳彥良：留財引資 看見成果

相關新聞

中信金董事會火速通過轉投資案 傳傍晚已完成三商壽出價

中信金（2891）23日公告，董事會決議通過一項轉投資案，顯示公司持續布局多元金融及策略性投資領域，藉此強化集團長期成長...

新台幣鈔券改版啟動 央行揭「3大目的」：大幅提高偽造難度

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，今天發布新聞稿揭示改版3大目的，其中之一就是因應科技進步，將加強防偽功能，讓民眾更安心使...

國銀大陸曝險8月底從7月谷底回升 站回15%

金管會今日公布大陸曝險結果，其中，銀行業曝險在7月底來到谷底的14.9%之後，在8月略回升至15%，並未再創新低；總曝險...

三商美邦併購案… 買方將進行公開收購 第一階段至少超過3成

據了解，三商美邦人壽的招親案，潛在買家已在今天下午5點，財顧摩根士坦利所給的最後期限之前完成出價，其中，中信金已在傍晚發...

熱錢流出股匯雙挫！新台幣跌破30.8元 寫近6個月新低

美中緊張局勢升溫，美元指數反彈，加上連假前外資操作保守，提款台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元跌破30.8...

職場霸凌與性騷擾處理、企業紓困 列入最新金融永續評比

職場霸凌與性騷擾時有所聞，金管會最新一屆的永續金融評鑑指標出爐也將以此為重點，今年的加分題，已將金融機構對於職場霸凌與性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。