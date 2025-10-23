議合有成 中信銀行扮演企業轉型推手

中信銀行以金融影響力積極協助臺灣中小型企業轉型，23日於高雄萬豪酒店舉辦「2025淨零永續關鍵行動論壇」，以「創新賦能淨未來」為主題，邀集產、官、學、研重磅代表，聚焦討論「金融X科技」驅動企業轉型、共創綠色資本供應鏈的致勝關鍵，線上線下逾三千人共襄盛舉。

「2025淨零永續關鍵行動論壇」特別邀請經濟部中小及新創企業署署長李冠志、高雄市市長陳其邁、金管會主任秘書林志吉等政府官員出席。經濟部中小及新創企業署署長李冠志表示，金融科技可有效賦能中小企業淨零轉型，政府以學研引導、創新加速器及市場鏈結，協助企業低碳轉型打入國際。金管會主任秘書林志吉致詞表示，金管會持續推動「綠色及轉型金融行動方案」，包括推動綠色投融資及發展永續金融商品、資訊匯集與揭露，及建立「永續金融評鑑制度」等，發揮政策引導，協助企業淨零轉型與永續發展。高雄市市長陳其邁指出，淨零轉型為高雄施政重點，近年積極推動碳預算、淨零產業鏈、AI燈塔計畫等多項政策，並成為臺灣推動亞洲資產管理中心首個示範專區，逐步展現高雄的轉型發展路徑，從傳統工業城市邁向高科技與綠色永續並重，為永續發展奠定關鍵動能。

中信銀行總經理楊銘祥說明，金融機構角色在於「賦能」而非僅是資金供給，中國信託作為永續金融先行者聯盟成員之一，已從「資金提供者」轉為「轉型推手」，支持企業轉型邁向淨零，2024年議合超過260家企業，永續授信放款餘額達新臺幣3,236億元，年成長近17%，展現中國信託在永續金融的承諾與行動力。特別的是，中信銀行2023年起啟動「355減碳計畫」，協助企業規劃低碳轉型路徑，2024年攜手在地企業導入綠色金融科技發展轉型金融的評估指標及貸款框架，今年更進一步擴大減碳路徑規劃應用至中小企業，並首度公開中信銀行「Net-Zero Go減碳起步走」計畫，依據企業永續發展程度，分為Starter永續初學者、Mover永續進階者、Flyer永續先行者三種類型，提供客製低碳轉型進程，結合「永續金融」、「永續策略」、「減碳策略」與「深度節能」等四大諮詢服務，協助企業從理解到落地，強化綠色競爭力。

值得一提的是，中信銀行特別與今周刊合作執行「2025企業減碳永續調查」，針對459家企業進行問卷調查與分析。今周刊副社長楊紹華指出，無論是上市櫃公司或中小企業，普遍認為主要客戶、政府及金融機構相較一年前更加重視企業減碳成果，完成碳盤查企業比例雖有所增加，但減碳行動仍面臨挑戰，調查顯示，企業前三項痛點分別為難以掌握國外法規、減碳技術不足及再生能源不足。

為呼應「2025企業減碳永續調查」調查發現，今日論壇邀請多位專家從政策、學術、產業與金融等不同面向進行綠色產業鏈轉型機會的探討。中華經濟研究院院長連賢明分享，美國川普2.0使ESG投資與揭露面臨不確定性，永續金融正回歸市場機制與面臨現實挑戰，金融機構需以更靈活策略，因應全球綠色轉型的新局。安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠則建議企業發展透明揭露、韌性組織與數位治理三大策略，逐步建立永續核心競爭力。

學界代表國立清華大學永續學院院長范建得教授強調，結合中央與地方資源，透過碳權開發、綠色金融與國際接軌，開展臺灣綠色資本供應鏈機會。綠色成長聯盟代表暨日月光半導體製造股份有限公司副總經理李叔霞分享，身為綠色成長聯盟一員及全球封裝測試領域領導者，期待透過公私協力，進一步將個別企業對環境責任轉化為全體產業轉型的動能，以大帶小攜手產業邁向永續未來。中信銀行持續透過永續金融與數位科技創新應用，扮演企業轉型推動者，以行動支持企業金融服務需求，實現永續共好願景。