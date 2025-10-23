元大證券獲國家品牌玉山獎7項殊榮 再現企業表現與數位金融實力

元大證券秉持「以誠為本、以心待客」的核心價值，除了提供客戶多樣化的金融商品及全方位資產配置服務外，更重視「安全、永續」並重的策略，積極落實企業ESG承諾，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。今年於國家品牌玉山獎囊括7項大獎，除連續七年獲傑出企業外，還以智能條件單奪「最佳人氣品牌獎」，以除權息總覽、投資先生2.0與投資先生全方位E櫃檯拿下3項「最佳產品獎」，其中「傑出企業」及「最佳產品獎-除權息總覽」兩項更取得「全國首獎」殊榮，從企業表現到產品功能獲全面肯定。

本次獲獎的4項數位服務，分別聚焦資訊揭露、交易執行與帳戶服務三大面向，從投資人之資訊取得研究、下單交易到個人資料管理的每一個節點無縫串聯，展現以使用者為核心的產品設計理念。在投資起點，「除權息總覽」整合現金股利、股票股利及歷年填息紀錄於單一介面，並提供重要日期提醒功能，幫助投資人即時與完整地掌握權息資訊，累積點擊量突破1.7億次，成為配息旺季的重要工具；進場交易時，「投資先生2.0」全新首頁與多版面切換梳理市場焦點，即時行情推播功能，讓用戶快速掌握市場脈動，展現貼近投資人需求的介面設計與體驗，應用程式下載量已突破500萬次。

面對盤中波動，「智能條件單」支援證券與期貨雙市場，為投資人提供可自行設定的自動化交易工具，透過自行設定預設價格、移動停利與停損條件，進行全天候監控並即時觸發下單，成為客戶精準鎖定交易策略的得力助手；而「投資先生全方位E櫃檯」則提供戶籍變更、數位帳單、海外所得報表等服務，全面採線上化處理，每月申請量逾3萬筆，讓用戶無論身處何地都能完成帳戶管理。

此次獲獎的產品皆通過ISO 27001資訊安全認證與ISO 14067產品碳足跡標章，展現元大證券在資訊安全與永續發展上的堅持，未來將持續精進服務品質與創新應用，以創新驅動服務，以信任累積價值，攜手投資人共創更安全、便捷的投資環境。