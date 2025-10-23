金管會公布第四屆永續金融評鑑指標 近百家受評、新增二加分題

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會公布第四屆永續金融評鑑指標，除擴大受評對象，新增金控旗下的7家保險子公司，達96家金融機構，今年整併與調整指標內容和提述，新增了「永續金融證照」與「資安情資分享」兩項加分題，並強化反職場霸凌與防性騷擾等社會面指標。金管會金融市場發展及創新處處長胡則華表示，下一屆希望所有金融機構都受評，目前仍維持公布前25%排名的機構。

胡則華指出，本屆也擴大受評範圍，首次將七家金控旗下保險子公司納入評鑑，使整體受評機構達96家。胡則華表示，隨著永續金融逐漸制度化，未來希望逐步納入所有金融機構，讓各產業都能以一致標準檢視永續表現。

在評分方面，本屆加分題1分調高為2分，將評估金融機構的永續辦公室人員或主管是否取得永續金融證照，並觀察其中是否至少半數具備進階證照，並特別提高資訊安全與情資分享的重要性，評估機構是否在各分組排名的前20%。本屆加分題從10題調整到12題，並刪除重複或普遍達成率較高的項目。

除了環境與治理面，今年社會面指標也大幅增加，胡則華表示，包括要求金融機構建立反職場霸凌與防性騷擾規範、處理流程及教育訓練與宣導成效；並新增觀察項目，評估業者是否在政府措施之外，主動為客戶提供協助，如面對新興風險如氣候衝擊或市場波動時，能否提供貸款展延或本息緩繳等支持機制。

胡則華說，金管會將於明年2月至4月陸續舉辦宣導會並發布作業手冊，協助業者熟悉題組與答題原則，第四屆評鑑仍採自評與委員評核雙軌進行，金融機構明年5月至9月需完成自評並於9月15日前上傳，經工作小組審核後，預計12月可得知初步分數與補件意見，最終結果將於2027年2月公告。評鑑結果將維持25%業者獲列為表現優異組，未達標者則由金管會各局輔導改善，並可參考金研院彙整的平均分數進行自我檢視。

第四屆評鑑作業預計於明年5月中旬啟動，仍將由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的今年度公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書）及所提供的相關佐證資料進行評鑑，另受評機構自今年12月底至明年12月底若有重大違反內部控制，並經重大處分者，將予以扣分。

評鑑工作小組後續將公布第四屆評鑑作業手冊，並辦理第四屆評鑑宣導說明會，協助受評機構瞭解第四屆（2026年度）評鑑作業相關重點，受評機構或有興趣者屆時可至「永續金融評鑑資訊平台」及「永續金融網站」瞭解相關資訊，或洽詢金研院（3365-3666分機763）、證基會（2397-1222分機348）、保發中心（2397-2227分機271）。

金管會

