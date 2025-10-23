熱錢流出股匯雙挫！新台幣跌破30.8元 寫近6個月新低

美中緊張局勢升溫，美元指數反彈，加上連假前外資操作保守，提款台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元跌破30.8元價位，今天收盤收在30.815元，貶值8.4分，寫下5月初以來、近6個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.785億美元。

美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限制，讓美中緊張局勢再次升溫，避險情緒推動美元指數上揚，亞幣隨之走弱。

美中貿易緊張局勢，也讓市場風險偏好降溫，美股收黑，台股失守5日線，終場收27532.26點，下跌116.65點。

新台幣匯率除了因美元上漲而承壓，台股下挫，外資賣超台股並匯出，均加重貶值壓力。新台幣兌美元今天開盤價為30.76元，而後一路走弱，跌破30.8元價位，收在30.815元，匯價連3跌。

外匯交易員指出，外在因素一致將新台幣往貶值方向推進，隨著匯價貶破30.8元，出口商積極進場拋匯，成交量能隨之放大。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.29角或0.42%，週線連3黑。

外匯交易員指出，連假之前，外資操作通常偏向保守，加上美中緊張局勢升溫，今天加大匯出力道並不意外，而出口商月底有實質拋匯需求，可為貶勢踩煞車。

外匯交易員表示，美國本週應可公布消費者物價指數（CPI），這是聯準會開會之前少數可參考的指標，結果受到高度矚目；此外，美中關係走走停停，在川習會登場之前，應該難有明確進展，由於市場觀望氛圍濃厚，新台幣應續呈偏弱整理。