新台幣鈔券改版啟動 央行揭「3大目的」：大幅提高偽造難度

中央社／ 台北23日電
中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，並揭示改版3大目的。圖／本報系資料照片
中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，今天發布新聞稿揭示改版3大目的，其中之一就是因應科技進步，將加強防偽功能，讓民眾更安心使用鈔券。央行表示，新版鈔券會大幅提高偽造難度。

央行新聞稿指出，為了維護國家幣信，保障民眾現金交易安全，適時改版國幣是各國央行的重要職責。考量現行鈔券使用至今已達24年，隨著科技進步，鈔券也應適時升級，以確保鈔券防偽功能與國際最新技術接軌，並符合環境保護、社會責任及公司治理的ESG永續發展趨勢。

央行表示，新台幣鈔券改版有3大目的。第一，新版鈔券將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的動態安全防偽特徵，方便民眾更快辨識鈔券真偽，同時大幅提高偽造難度。

第二，強化無障礙設計。新版鈔券將放大面額數字，並加強觸感辨識功能，以利視障民眾辨識鈔券面額。

第三，更符合ESG永續發展趨勢。新版鈔券將參酌國際間「綠色鈔券」最新發展趨勢，並配合政府推動淨零轉型政策，採用更符合環保要求的原物料及強化綠色製程，提升永續發展績效。

至於外界關注的鈔券主題，央行說明，鈔券是國家象徵，為了融合各方觀點，提升認同感，並反映時代精神，新版鈔券主題的擇定過程，央行將成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，並建立公民參與機制，以凝聚社會共識。

改版時程方面，央行說明，啟動改版程序後，首張新版鈔券預定於主題擇定後2年半發行，其餘面額陸續推出。改版期間新、舊版鈔券將比照國際作法並行流通數年，以符合環保趨勢，並降低改版成本。

央行 新台幣 鈔票

新台幣鈔券改版啟動 央行揭「3大目的」：大幅提高偽造難度

