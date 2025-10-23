中信金董事會火速通過轉投資案 傳傍晚已完成三商壽出價

中信金（2891）23日公告，董事會決議通過一項轉投資案，顯示公司持續布局多元金融及策略性投資領域，藉此強化集團長期成長動能。

市場揣測，該投資案即是以換股方式併購三商美邦人壽（2867）。今天傍晚，中信金已經完成對三商美邦出價程序。

中信金表示，本次決議屬董事會正式通過之轉投資計畫，惟相關交易內容及細節尚在確認階段，待條件具體明確後，將依規定再行補充公告。公司並強調，此案目前不涉及任何相互持股關係，屬本公司自行決策之投資行動。

對於外界關注該項投資方向及潛在影響，中信金指出，相關規劃將依市場情況及集團策略推進，並遵循公司治理與資訊揭露規範，確保股東權益。

中信金此次公告事項符合《證券交易法施行細則》第7條第9款所定，屬可能對股東權益或證券價格有重大影響之事件，因此依規定即時揭露，並承諾待交易確認後，會第一時間補充公告相關內容，以維持市場資訊透明。