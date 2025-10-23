職場霸凌與性騷擾處理、企業紓困 列入最新金融永續評比

職場霸凌與性騷擾時有所聞，金管會最新一屆的永續金融評鑑指標出爐也將以此為重點，今年的加分題，已將金融機構對於職場霸凌與性騷擾的處理，入列評比。

金管會今日發布第四屆（115年度）永續金融評鑑指標，今年特別新加入金控旗下的7家保險公司，從銀行、證券業再擴及保險業，並由金控旗下保險公司打頭陣；胡則華也表示，未來將朝向所有機構都受評，至於金融機構裡今年已執行良好，因此不再列入評分的項目，則包括了保護揭弊者、永續報告書揭露員工人身安全的管理、友善家庭職場計畫等項目。

金管會金融創新處處長胡則華對今年的加分題說明，包括永續辦公室是否全數取得永續證照，以及二分之一以上的人員取得進階證照。另外，金融機構是否積極參與FISAC的情資分享，若這方面表現在前20%的，也會獲得加分。

而在社會面向題目，關於職場霸凌與性騷擾的處理，金管會此次的評比方式為是否制定防治規定及處理因應措施，並舉辦員工訓練課程或宣導活動？

另外包括銀行是否主動對企業「紓困」這次也列入評比。胡則華也說明，銀行是否另外是否在政府所訂措施，另提貸款展延、本息費用緩繳這類措施，以因應新興的風險包括地緣與氣候風險對企業戶造成的營運困難。