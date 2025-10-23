9月M1B及M2年增率雙升 分別為5.24%及5.44%

央行今公布9月金融情勢，9月M1B及M2年增率分別上升為5.24%及5.44%。M2年增率上升主要係外資轉呈淨匯入。累計本年1至9月M1B及M2平均年增率分別為3.12%及4.37%。

9月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.42%；年增率由上月底之6.59%降為6.01%，主要係對民間部門、公營事業及政府債權年增率均下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.21%，低於上月底之6.78%。