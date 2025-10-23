永豐金證券資金管理帳戶 翻轉股票交易新體驗

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國聯準會（Fed）9月啟動降息，台股受惠後續市場對美降息預期，與全球AI熱潮，大盤突破去年高點24,416後指數續創高。永豐金證券23日宣布，推出「資金管理帳戶」創新服務，開放客戶從包括永豐銀在內的25家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割，翻轉交易歷程、輕鬆參與創高行情。

永豐金證券24小時全天候無休，用戶可以隨時隨地透過網路平台申請出入金，資金運用更有彈性。

傳統開戶流程繁瑣，成進場投資的潛在阻礙。永豐金證券解釋，投資人過去必須再申辦一個銀行帳戶，作為證券款項劃撥帳戶，然而多數國人早已擁有多家薪轉戶、貸款戶、理財戶等各種用途的銀行帳戶。根據金管會統計，至今年6月底，光是目前國內數位帳戶總數已達2,648萬戶。若因股票投資再新增一個證券款項劃撥帳戶，恐造成資金分散管理不易的複雜性。

永豐金證券深度洞察此一市場痛點，創新推出申辦資金管理帳戶的服務，一次解決「開戶需加開銀行戶」及「成交後須手動轉帳交割金」的兩大痛點。

永豐金證券開放客戶從25家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割。對於預計開立證券戶的投資人，無須再多申辦銀行帳戶，永豐金證券「資金管理帳戶」服務有效簡化龐雜開戶流程；對已有證券帳戶的股友而言，也可改用熟悉或別具特殊意義的本人銀行帳戶進行證券交易。

申辦永豐金證券「資金管理帳戶」，並開啟「自動授權扣款功能」設定後，還可享有全新交易體驗。完成台股現貨交易，系統便會自動於約定帳戶撥補交割資金。值得一提的是，用戶24小時都可全天候網頁操作，隨時申請免匯費的出入金功能。

